Edukacja zdrowotna obowiązkowa? Uczniowie i nauczyciele wciąż czekają. Wiemy, kiedy zapadnie decyzja

Do końca marca tego roku ministra edukacji narodowej – Barbara Nowacka – miała ogłosić decyzję ws. tego czy edukacja zdrowotna w roku szkolnym 2026/2027 będzie przedmiotem obowiązkowym czy nie.

Wielu ekspertów wskazywało w przeszłości, że zajęcia lekcyjne z EZ powinny być obligatoryjne, ponieważ dzieci otrzymują podczas nich garść niezwykle przydatnej wiedzy. Tymczasem możliwość wypisania się z edukacji zdrowotnej spowodowała w roku szkolnym 2025/2026, że większość uczniów postanowiła zrezygnować z przedmiotu. Z danych MEN wynika, że na EZ chodzi tylko 30 proc. młodych osób.

O tym, że zajęcia powinny być obowiązkowe, przekonana jest m.in. wiceszefowa MEN – Katarzyna Lubnauer. – Nie mam wątpliwości, że każde polskie dziecko powinno mieć szansę nauczenia się tych rzeczy, które budują odporność na całe życie. Takich jak kwestie profilaktyki, zdrowia psychicznego, diety. To są takie rzeczy, które powinniśmy wiedzieć, ponieważ nas zabezpieczają do późnej starości – zaznaczała miesiąc temu na antenie rozgłośni RMF FM.

Jutro (w czwartek – 9 kwietnia) dowiemy się ostatecznie, jaki status będzie miała edukacja zdrowotna.

Adam Szłapka zabrał głos

Po posiedzeniu Rady Ministrów, któremu przewodniczył premier Donald Tusk, rzecznik prasowy rządu – Adam Szłapka – został zapytany przez dziennikarzy o edukację zdrowotną. Czy będzie obowiązkowa?

– Ministra Nowacka jutro ogłosi ws. decyzję – ujawnił (cytat za Polską Agencją Prasową).

Wcześniej rzeczniczka MEN – Ewelina Gorczyca – informowała, że „trwają ostatnie uzgodnienia” ws. dot. statusu przedmiotu.

W przeszłości ws. EZ głos zabierała też Naczelna Izba Lekarska, która również podkreśla, że przedmiot powinien być obowiązkowy – i to na wszystkich etapach edukacji. „Rola i znaczenie EZ są nie do przecenienia w budowaniu zdrowego i silnego społeczeństwa. Nauczanie dzieci, jak dbać o długie i zdrowe życie, powinno być priorytetem dla wszystkich sprawujących władzę” – zaznaczali eksperci.

Czytaj też:

