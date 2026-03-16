Kaczyński popełnił błąd? Oto co Polacy myślą o Czarnku

W trakcie marcowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie, ogłoszono kandydata na szefa rządu partii. Został nim były minister edukacji – polityk, który znany jest opinii publicznej ze swoich kontrowersyjnych, mocnych wypowiedzi.

Poseł Czarnek, który został namaszczony do objęcia funkcji Prezesa Rady Ministrów (o ile PiS zdoła utworzyć koalicyjny rząd) przez Kaczyńskiego, wygłosił na konwencji iście płomienne przemówienie. – Chcę Polski normalnej i prawdziwej, która pracuje, buduje, wychowuje dzieci, chroni nasze bezpieczeństwo i ratuje życie. Tą Polską prawdziwą chcemy się zająć, tę Polskę prawdziwą chcemy przywrócić Polakom, tak żeby ona była na pierwszym miejscu, żeby normalny, zwykły Polak był znów podmiotem w swoim państwie, żeby miał jasność, że to na niego stawia to państwo i jego będzie chronić – mówił.

Co o jego wyborze sądzą obywatele? Wielu nie wierzy w to, że były szef MEN – pomimo faktu, iż ponad tydzień temu został oficjalnie mianowany kandydatem na premiera – rzeczywiście będzie reprezentował swoją partię w 2027 roku. W sondażu SW Research dla „Wprost” stwierdziło tak aż 35 proc. respondentów. Tylko 32,4 proc. ankietowanych wskazało, że ich zdaniem to ostateczny wybór PiS-u.

Polacy ocenili postać Przemysława Czarnka. Oto wyniki najnowszego sondażu

Ogólnopolski Panel Badawczy w dniach 9-10 marca 2026 r. przeprowadził sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski. Pracownia przy zbieraniu odpowiedzi skorzystała z metody CAWI (polega ona na samodzielnym wypełnianiu ankiet internetowych przez uczestników).

Polacy zapytani zostali przez OPB o wybór Czarnka, jako kandydata PiS-u na fotel szefa rządu – czy to strzał w dziesiątkę? A może jak kulą w płot?

23 proc. uczestników sondażu oceniło polityka pozytywnie. Aż 53 proc. ma jednak negatywne zdanie o nim. W badaniu udział wzięła próbka 1090 dorosłych osób.

