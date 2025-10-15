MEN przesuwa termin egzaminu. Ważna zmiana dla uczniów

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło istotną zmianę w harmonogramie egzaminu ósmoklasisty. Od roku szkolnego 2026/2027 test kończący szkołę podstawową będzie przeprowadzany w kwietniu, a nie – jak dotąd – w maju. Zmiana została wpisana do nowelizacji Prawa oświatowego, przyjętej przez rząd w październiku.

Dotychczasowy majowy termin egzaminu kolidował z maturami, które odbywają się w tym samym czasie. W 2027 roku mogłoby to oznaczać, że ponad 800 tys. uczniów pisałoby oba egzaminy jednocześnie. – To oznaczałoby ryzyko błędów i przemęczenie zespołów egzaminatorskich – wyjaśniła minister edukacji Barbara Nowacka w rozmowie z PAP.

Na wcześniejszą datę egzaminu wskazywał także prof. Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jak przypomniał w rozmowie z Radiem Zet, maj to „niesamowicie intensywny miesiąc pracy” dla komisji zajmujących się zarówno egzaminami ósmoklasistów, jak i maturzystów.

MEN podkreśla, że powrót do kwietniowego terminu to w istocie cofnięcie się do pierwotnego modelu z 2019 roku. Wtedy pierwszy raz po reformie likwidującej gimnazja egzamin odbył się właśnie w połowie kwietnia. Przesunięcie na maj nastąpiło dopiero w okresie pandemii COVID-19.

Egzamin ósmoklasisty wcześniej. MEN wprowadza nowy termin od 2027 roku

Nowy termin ma też praktyczne zalety. Jak informuje resort edukacji, „wcześniejszy egzamin umożliwi ogłoszenie wyników już w połowie czerwca, co pozwoli na wglądy i korekty punktacji przed zakończeniem rekrutacji”.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i obejmuje trzy przedmioty: język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny. Trwa trzy dni, a wyniki podawane są w procentach i centylach. Nie ma progu zdawalności – nie można go nie zdać, ale rezultat ma kluczowe znaczenie przy przyjęciach do szkół ponadpodstawowych.

Część środowiska oświatowego wyraża jednak wątpliwości. Dyrektorzy i nauczyciele obawiają się, że wcześniejszy termin skróci czas nauki w ósmej klasie i utrudni realizację programu. Rodzice z kolei zwracają uwagę, że po egzaminie motywacja uczniów do dalszej nauki może spaść.

MEN utrzymuje jednak, że przesunięcie terminu to nie tylko rozwiązanie logistyczne, lecz także szansa na spokojniejsze przygotowanie i sprawniejszą rekrutację. Nowy kalendarz zacznie obowiązywać od wiosny 2027 roku.

