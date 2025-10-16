Chaos w szkołach po zmianach. MEN uspokaja sytuację

Resort podkreśla, że zmiany w Karcie Nauczyciela „zostały przyjęte w duchu wyrównywania warunków pracy i wynagradzania nauczycieli oraz poprawy stabilności zatrudnienia w oświacie”. Jak zaznacza MEN, nowe przepisy „ujednolicają zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych i gwarantują nauczycielom prawo do wynagrodzenia w szczególnych przypadkach, gdy byli gotowi do pracy, ale nie mogli jej wykonać z przyczyn niezależnych od siebie”.

Zmiany w Karcie Nauczyciela. MEN tłumaczy godziny ponadwymiarowe

Nowelizacja wprowadza jednolite regulacje dotyczące szkół samorządowych i rządowych, co ma zakończyć lata rozbieżnych interpretacji. Zgodnie z przepisami, wynagrodzenie przysługuje zasadniczo za zajęcia zrealizowane. Przewidziano jednak dwa wyjątki: gdy nauczyciel – na polecenie dyrektora – prowadzi w tym samym dniu inne zajęcia wychowawcze lub opiekuńcze, oraz gdy nie odbyły się zajęcia indywidualne z przyczyn niezależnych, np. z powodu choroby ucznia.

Nowe rozwiązania odchodzą od restrykcyjnego stanowiska Sądu Najwyższego z 2010 r., który uznał, że brak realizacji godzin ponadwymiarowych, nawet z winy szkoły, nie uprawnia do wypłaty. Teraz gotowość nauczyciela do pracy staje się podstawą do zachowania prawa do wynagrodzenia w wybranych sytuacjach.

Ministerstwo tłumaczy też, że dyrektorzy szkół zachowują elastyczność w organizacji pracy. Mogą przydzielać doraźne zastępstwa lub zajęcia opiekuńcze, by nauczyciel nie tracił finansowo, gdy np. klasa wyjeżdża na wycieczkę. W komunikacie wskazano, że zmiany „mają charakter doprecyzowujący i eliminują różnice w interpretacji przepisów”.

ZNP reaguje na komunikat MEN. Wraca do swojego postulatu

Po publikacji komunikatu MEN, swoje stanowisko wystosował Związek Nauczycielstwa Polskiego. „ZNP domaga się – i postulował to już w kwietniu br. na etapie opiniowania projektu nowelizacji Karty – prawa do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych również w wypadku usprawiedliwionego nieodbycia zajęć nie z winy nauczyciela” – czytamy.

„W kwietniu br. Związek opiniował projekt nowelizacji Karty i w swojej opinii zawarł propozycje korzystnych dla nauczycieli zapisów” – przekazał ZNP. „Na dwóch spotkaniach z MEN w październiku br. ZNP przedstawił i opisał niekorzystne sposoby rozliczania godzin ponadwymiarowych po nowelizacji Karty, w wyniku których nauczyciele tracą wynagrodzenie” – napisano.

MEN pod ostrzałem. Nauczyciele niepewni ws. godzin ponadwymiarowych

Od września w szkołach w całej Polsce trwa zamieszanie związane z nowymi zasadami rozliczania godzin ponadwymiarowych. Nauczyciele i dyrektorzy alarmują, że nie wiedzą, jak stosować przepisy, które przewidują wynagrodzenie wyłącznie za zajęcia faktycznie zrealizowane. W praktyce oznacza to, że jeśli lekcja nie odbyła się z przyczyn niezależnych od pedagoga — np. z powodu wycieczki, rekolekcji, egzaminu próbnego czy choroby ucznia — wypłata za te godziny może przepaść.

Środowiska nauczycielskie od początku roku szkolnego apelowały o doprecyzowanie zasad. Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w oficjalnych wystąpieniach podkreślają, że brak klarowności przepisów „zachwiał poczuciem bezpieczeństwa zawodowego i finansowego nauczycie

Czytaj też:

Nauczyciele protestują. To mają do zarzucenia MENCzytaj też:

MEN przesuwa termin egzaminu. Ważna zmiana dla uczniów