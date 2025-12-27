Po decyzji ws. ferii zimowych zawrzało. MEN podało nowe terminy

Do tej pory zimowe ferie dla uczniów były organizowane w czterech turach. Od roku szkolnego 2025/2026 obowiązują nowe zasady. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się ułożyć przerwę od nauki w trzech turach. Resort Barbary Nowackiej tłumaczył, że o taki krok od wielu miesięcy zabiegali zarówno rodzice, jak i przedstawiciele samorządów.

Ewelina Gorczyca, rzeczniczka MEN tłumaczyła, że zdecydowano się wprowadzić zmiany w harmonogramie ferii, ponieważ w ten sposób chciano zlikwidować problem tzw. ferii na zakładkę, gdy jedne województwa kończyły przerwę, a inne ją zaczynały, co powodowało m.in. weekendowe spiętrzenie turystów i ogromne korki na drogach.

Kiedy ferie zimowe 2026? MEN podało daty

Tym samym ferie będą zorganizowane w następujący sposób:

od 19 stycznia do 1 lutego 2026 – dla województwa mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego

– dla województwa mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego od 2 do 15 lutego 2026 – dla województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego

– dla województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego od 16 lutego do 1 marca 2026 – dla województwa podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego i śląskiego

Ferie zimowe 2026. Rodzice boją się podwyżek

Nowe zasady nie wszystkim rodzicom przypadły do gustu. Część osób obawia się, że jeśli tak wielu uczniów z różnych województw pojedzie na ferie w tym samym czasie, w miejscowościach turystycznych będzie ogromny tłok.

Dodatkowo, ponieważ ferie trwały łącznie 1,5 miesiąca, pojawiły się obawy, że przedsiębiorcy (szczególnie w górach) podniosą ceny usług oraz noclegów. Takiej możliwości nie można wykluczyć, ponieważ po ogłoszeniu decyzji MEN pojawiły się głosy od zaniepokojonych przedsiębiorców, którzy obawiają się mniejszych zysków, jeśli sezon będzie krótszy.

Ferie zimowe 2027. MEN podało terminy

Na razie nic nie wskazuje na to, żeby MEN miało zmienić swoją decyzję. Szczególnie, że resort Barbary Nowackiej opublikował już harmonogram ferii zimowych w roku szkolnym 2026/2027. Zimowa przerwa od nauki również będzie podzielona na trzy tury:

18 stycznia – 31 stycznia 2027 : województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie;

: województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie; 1 lutego – 14 lutego 2027: województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie;

województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie; 15 lutego – 28 lutego 2027: województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

