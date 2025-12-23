Intrygująca oferta ws. ferii zimowych. Ułatwi plany rodzicom?
Udostępnijdodaj Skomentuj

Intrygująca oferta ws. ferii zimowych. Ułatwi plany rodzicom?

Dodano: 
WOT zaprasza na program szkoleniowy podczas ferii zimowych
WOT zaprasza na program szkoleniowy podczas ferii zimowych Źródło: wp.mil.pl / DWOT
Wojska Obrony Terytorialnej przygotowały „wyjątkowy program” na ferie zimowe 2026. Oferta WOT to „doskonała okazja” skierowana m.in. do pełnoletnich uczniów, czy studentów.

Wojska Obrony Terytorialnej zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w programie szkoleniowym „Ferie z WOT 2026”. Zakłada on szkolenie podstawowe lub wyrównawcze organizowane w okresie ferii zimowych. Wojska Obrony Terytorialnej przekonują, że szkolenia „to doskonała okazja, by zimową przerwę wykorzystać nie tylko na odpoczynek, lecz także na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia wojskowego oraz rozpocząć swoją przygodę z mundurem”.

Oferta „Ferie z WOT 2026” jest dostosowana do stopnia zaawansowania zainteresowanego. Do wyboru jest: 16-dniowe podstawowe szkolenie wojskowe dla ochotników; ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze dla osób, które były już powołane i chcą kontynuować szkolenie; zajęcia praktyczne i teoretyczne z zakresu taktyki, musztry, obsługi wyposażenia oraz działań zespołowych; a także spotkania z instruktorami i żołnierzami z doświadczeniem bojowym i szkoleniowym.

Ferie zimowe 2026. WOT rozpoczynają cykl szkoleń

Szkolenia prowadzone będą w brygadach Wojsk Obrony Terytorialnej w całej Polsce, zgodnie z harmonogramem ferii szkolnych. Obejmą część zimową od stycznia do pierwszych dni marca 2026 r., z powołaniami i kontynuacją szkoleń zgodnie z harmonogramem brygad. Projekt jest skierowany do pełnoletnich uczniów, studentów, osób pracujących oraz wszystkich, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe i rozwinąć swoją gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych oraz dołączenia do WOT.

Aby zgłosić chęć udziału, należy skontaktować się z lokalnymi rekruterami Wojsk Obrony Terytorialnej lub znaleźć informacje o naborze i terminach na stronach brygad OT: https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl oraz w Wojskowym Centrum Rekrutacji odpowiadającym za swój region: https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem.

Czytaj też:
Ulubione kierunki Polaków na ferie. Te trzy kraje czeka oblężenieCzytaj też:
W ferie w Polsce sypnie śniegiem. Meteorolodzy odsłaniają karty

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / wp.mil.pl