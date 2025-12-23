Intrygująca oferta ws. ferii zimowych. Ułatwi plany rodzicom?

Wojska Obrony Terytorialnej zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w programie szkoleniowym „Ferie z WOT 2026”. Zakłada on szkolenie podstawowe lub wyrównawcze organizowane w okresie ferii zimowych. Wojska Obrony Terytorialnej przekonują, że szkolenia „to doskonała okazja, by zimową przerwę wykorzystać nie tylko na odpoczynek, lecz także na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia wojskowego oraz rozpocząć swoją przygodę z mundurem”.

Oferta „Ferie z WOT 2026” jest dostosowana do stopnia zaawansowania zainteresowanego. Do wyboru jest: 16-dniowe podstawowe szkolenie wojskowe dla ochotników; ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze dla osób, które były już powołane i chcą kontynuować szkolenie; zajęcia praktyczne i teoretyczne z zakresu taktyki, musztry, obsługi wyposażenia oraz działań zespołowych; a także spotkania z instruktorami i żołnierzami z doświadczeniem bojowym i szkoleniowym.

Ferie zimowe 2026. WOT rozpoczynają cykl szkoleń

Szkolenia prowadzone będą w brygadach Wojsk Obrony Terytorialnej w całej Polsce, zgodnie z harmonogramem ferii szkolnych. Obejmą część zimową od stycznia do pierwszych dni marca 2026 r., z powołaniami i kontynuacją szkoleń zgodnie z harmonogramem brygad. Projekt jest skierowany do pełnoletnich uczniów, studentów, osób pracujących oraz wszystkich, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe i rozwinąć swoją gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych oraz dołączenia do WOT.

Aby zgłosić chęć udziału, należy skontaktować się z lokalnymi rekruterami Wojsk Obrony Terytorialnej lub znaleźć informacje o naborze i terminach na stronach brygad OT: https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl oraz w Wojskowym Centrum Rekrutacji odpowiadającym za swój region: https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem.

