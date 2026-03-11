Biskupi chcą walczyć z wykorzystaniem małoletnich w Kościele. Mówią o „niezależnych ekspertach”

Jak dowiadujemy się z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski, biskupi podjęli kolejny krok w sprawie badania molestowania seksualnego w Kościele. Rzecznika KEP ks. Leszek Gęsiak SJ pokrótce przedstawił decyzje podjęte na 404. Zebraniu Plenarnym, dotyczące tego właśnie zagadnienia.

KEP powoła Komisję do zbadania wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele

Ks. Gęsiak informował, że KEP 11 marca przyjęła Zasady działania Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz Statut Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.

Po przyjęciu powyższych dokumentów, ustanowiono wspomnianą wyżej komisję oraz nadano jej publiczną osobowość prawną. Po konsultacji z Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce nadano też tej komisji wcześniej przyjęty statut.

Dalszym krokiem było zatwierdzenie przez biskupów „Porozumienia w przedmiocie utworzenia Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce”, zawartego pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski, Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Treść owych dokumentów ma zostać ujawniona i omówiona podczas konferencji prasowej w czwartek 12 marca o godzinie 15, po zakończeniu Zebrania Plenarnego KEP.

Nowa komisja w Kościele. „Nie spełni swojego zadania”

Suchy i biurokratyczny komunikat nie zdradzał zbyt wiele odnośnie nowo utworzonego organu. Przypomnieć warto, że o rozpoczęciu prac nad powołaniem opisywanej tutaj komisji postanowiono na 394. zebraniu plenarnym KEP w marcu 2023 roku.

Warto też pamiętać, że prawo kanoniczne nie dopuszcza możliwości, by uchwała Konferencji Episkopatu Polski została narzucona biskupom. Mogą oni jedynie z własnej woli przystąpić do inicjatywy, więc uruchomienie Komisji będzie wymagało podpisania porozumień dwustronnych między biskupami, przełożonymi zakonów i ową Komisją.

Eksperci zwracają uwagę, że owa zapisana w nazwie Komisji „niezależność” w rzeczywistości może być podważana przez biskupów, którzy mają możliwość ingerowania w jej badania. Komisja nie będzie mogła też wzywać biskupów do przekazywania informacji. W rozmowie z PAP ks. Piotr Studnicki podkreślał, że Komisja nie dostała „realnych narzędzi do pracy”, przez co „nie spełni swojego zadania, budząc wielkie rozczarowanie”.

