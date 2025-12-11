Nauczycielka skomentowała zmiany MEN. Wskazała, gdzie leży „problem”

MEN pod koniec listopada przedstawiło projekty podstaw programowych z przedmiotów. Do 18 grudnia zaplanowane są konsultacje publiczne. Radio Zet tym razem poprosiło o ocenę nauczycielkę wychowania fizycznego. Nowością jest, że każdy moduł rozpoczyna pytania wiodące. Pojawił się także dział dotyczący kompetencji społecznych. Wuefistka wyjaśniła, że „w obecnej podstawie są podobne zagadnienia, ale nie tak obszernie omówione”.

Nauczycielka zwróciła również uwagę na dział o metodach relaksacyjnych i odprężeniu. Wuefistka była pod wrażeniem wymagania, zgodnie z którym uczeń przynajmniej raz w roku szkolnym ma współorganizować wydarzenie sportowe, np. mini-dzień sportu, turniej, zawody lub spotkanie ze sportowcem. W nowej podstawie pojawił się też moduł z bezpieczeństwa i obrony, a w klasach starszych można wybrać rozdział o sprawności fizycznej w służbach mundurowych i innych zawodach.

Nauczycielka o WF-ie po nowej podstawie programowej. Oto różnice

Nauczycielka przyznała, że tu liczy na wsparcie, bo wuefiści zazwyczaj nie mają takiego doświadczenia. – Trudno będzie to realizować. W niektórych szkołach były zajęcia z wojskiem, ale gdybym sama miała poprowadzić coś podobnego, to nie wiem, czy dobrze uczyłabym dzieci – mówiła. Zdaniem nauczycielki problem nie leży w podstawie, ale w tych wuefistach, którym nie chce się go realizować. – Żeby te zmiany rzeczywiście były widoczne, to trzeba to dobrze poprowadzić – podkreśliła.

Nauczycielka kontynuowała, że „dzieci się do tego palą, bo mają naturalną potrzebę ruchu, ale czasem to dorośli je zniechęcają”. Zmiany w lekcjach WF-u wprowadzono już od tego roku szkolnego. Chodzi m.in. o to, że w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej zajęcia sportowe prowadzą wuefiści. To była też „ulga” dla nauczycielek klas 1 – 3 bo niektóre z nich „bały się, że dzieciom coś się stanie”. Wuefiści wcześniej podnosili również kwestię zbyt małej lub za dużej liczby uczniów na lekcjach.

