Polski sędzia ścigany przez Rosjan. W Moskwie zapadł wyrok

Wyrokiem objęto łącznie dziewięć osób – ośmiu sędziów i prokuratora. Decyzja ma związek z wydaniem w 2023 roku nakazów aresztowania Władimira Putina i Marii Lwowej-Biełowej (pełnomocniczka ds. praw dziecka przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej). MTK stwierdził, że przywódca Rosji i jego współpracownica dopuścili się zbrodni wojennych na wojnie w Ukrainie. Z komunikatu prokuratury generalnej wynika ponadto, że maksymalna kara, jaką ogłoszono, to 15 lat pozbawienia wolności.

Jak pisze portal Mediazona, moskiewski wymiar sprawiedliwości uznał, że oskarżeni winni są bezprawnego ścigania Putina i Lwowej-Biełowej. Ich działania ocenione zostały jako spiskowanie, mające na celu doprowadzić do wojny lub pogorszyć relacje międzynarodowe. Śledczy są zdania, że prezydium MTK „świadomie wydało nielegalne nakazy aresztowania”. Jeśli chodzi o prok. Karima Khana, otrzymał on najwyższą ze wszystkich oskarżonych karę – 15 lat więzienia. Za to, że na początku 2022 r. „nielegalnie ścigał obywateli Rosji”.

Orzeczenie dotyczy także m.in. polskiego sędziego – profesora Piotra Hofmańskiego.

Rosjanie skazali sędziów MTK. Prof. Piotr Hofmański zabrał głos

Portal Onet poprosił sędziego o komentarz. Zwrócił on uwagę na „kuriozalne” cechy, jakie ma cała sprawa. – Państwo – w tym przypadku Federacja Rosyjska – sięga po nielegalne środki do zwalczania instytucji, jaką jest MTK, która została powołana przez społeczność międzynarodową po to, żeby ścigać naruszenia prawa międzynarodowego – ocenił.

Według byłego prezesa Międzynarodowego Trybunału Karnego (funkcję tę pełnił do 2024 roku) z siedzibą w Holandii to, co robią Rosjanie, nie ma podstawy prawnej. W opinii Hofmańskiego sąd w Moskwie wykonał taki ruch jedynie po to, by „utrudnić życie haskiemu trybunałowi”.

