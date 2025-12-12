Prezydent poszerza grono doradców. Wśród nich znane nazwisko

Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, do grona doradców prezydenta Karola Nawrockiego dołączyli: Piotr Agatowski, Jakub Banaszek, Adrianna Garnik, Tomasz Heryszek, dr Maciej Korkuć, prof. Grzegorz Kucharczyk, Jarosław Margielski, Hanna Mik-Samól, Adrianna Paradowska, Szymon Stachowiak, Tomasz Szturo, dr Marek Szymaniak, prof. Andrzej Zybertowicz. Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że „wszyscy nowo powołani doradcy będą pełnić powierzone funkcje społecznie”.

Prof. Zybertowicz doradcą prezydenta Nawrockiego. Wcześniej doradzał Kaczyńskiemu i Dudzie

Wśród nazwisk uwagę przyciąga przede wszystkim powrót prof. Andrzeja Zybertowicza. Socjolog od lat związany jest ze środowiskiem bezpieczeństwa państwa. W przeszłości był ekspertem Komisji Weryfikacyjnej WSI oraz doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2015 roku został doradcą społecznym prezydenta Andrzeja Dudy, a następnie doradcą szefa BBN Pawła Solocha.

W 2023 roku z rekomendacji posłów Prawa i Sprawiedliwości profesor wszedł w skład komisji badającej wpływy rosyjskie, z której został odwołany przez Sejm jesienią tego samego roku. W kampanii prezydenckiej był członkiem komitetu wspierającego kandydaturę Karola Nawrockiego.

Kolejne powołania prezydenta Nawrockiego. Grono doradców znacznie się powiększyło

Najnowsze nominacje poszerzają istniejące grono doradców współpracujących z prezydentem. Wcześniej, w sierpniu 2025 roku, powołano już grupę doradców społecznych, wśród których znaleźli się m.in. Wanda Buk, prof. Piotr Czauderna i Jacek Saryusz-Wolski. Równolegle pracuje także zespół doradców etatowych, obejmujący m.in. Jarosława Bujaka, Beatę Kempę i Błażeja Pobożego. Łącznie 18 sierpnia 2025 roku prezydent powołał 21 doradców: 13 etatowych oraz 8 społecznych.

