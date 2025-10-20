Grzegorz Lorek skierował interpelację do minister edukacji w sprawie „pojawiających się informacji o objęciu opieką społeczną rodziców, którzy zrezygnowali z udziału ich dzieci w edukacji zdrowotnej”.

„W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do szkół nowego przedmiotu, edukacji zdrowotnej, pojawiają się kontrowersje, związane nie tylko z podstawą programową, ale jak się okazuje, także z deklaracją odmowy uczestnictwa w tych zajęciach. W przestrzeni pojawiają się informacje, że rodzice, którzy nie wyrażają zgody na udział swoich dzieci w zajęciach mogą zostać objęci, z tego wyłącznie powodu, opieką społeczną” – napisał poseł PiS.

Kary za wypisanie dziecka z edukacji zdrowotnej? Stanowczy komunikat MEN

Polityk zapytał, czy minister edukacji znane są takie przypadki, a także czy resort odnotowuje groźby kierowane do rodziców, którzy wyrazili sprzeciw wobec uczestnictwa ich dzieci w nowym przedmiocie oraz czy rezygnacja z zajęć niesie za sobą konsekwencje prawne.

Na interpelację odpowiedziała Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu MEN. „Do Ministerstwa Edukacji Narodowej nie dotarły żadne sygnały ani udokumentowane przypadki, aby rodzice, którzy złożyli rezygnację z udziału dziecka w nieobowiązkowych zajęciach z edukacji zdrowotnej, wprowadzonych do szkół od 1 września 2025 r., zostali objęci jakąkolwiek formą opieki społecznej z tego powodu” – napisała.

„Nie odnotowano również wpływu skarg czy zapytań dotyczących rzekomych gróźb wobec rodziców, którzy złożyli rezygnację z udziału ich dzieci w zajęciach edukacji zdrowotnej. Do resortu nie wpłynęły żadne sygnały potwierdzające takie sytuacje” – dodała. „Termin na złożenie rezygnacji z udziału w zajęciach z edukacji zdrowotnej upłynął 25 września 2025 r. Złożenie ww. rezygnacji przez rodziców nie rodziło żadnych konsekwencji prawnych” – podkreśliła Piechna-Więckiewicz.

