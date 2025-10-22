Nauczyciele wściekli po decyzji MEN. Stracą uczniowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oświadczenie dotyczące sposobu rozliczania godzin ponadwymiarowych po nowelizacji Karty nauczyciela. Z informacji resortu wynika, że godziny ponadwymiarowe, które nie zostały zrealizowane – nie z przyczyn nauczyciela – są niepłatne.

To stanowisko wywołało oburzenie wśród pedagogów. Nauczyciele z Opola wystosowali list do prezydenta miasta oraz MEN, w którym przekazali, że w związku ze sposobem rozliczania godzin, są zmuszeni zawiesić dotychczasową współpracę w zakresie udziału uczniów w akcjach, imprezach, wizytach i wycieczkach organizowanych przez miasto, a także inne instytucje rządowe i samorządowe, instytucje kultury i uczelnie wyższe. Informujemy, że nie zamierzamy rezygnować z tych fundamentalnych aktywności, ale sprzeciwiamy się obciążaniu nauczycieli kosztami finansowymi wynikającymi z ich realizacji – podkreślili pedagodzy.

W efekcie wiele placówek kulturalnych odnotowało zwiększoną liczbę odwołań lub przekładania rezerwacji grup szkolnych. Taką sytuację odnotowano m.in. w Łodzi, Lublinie oraz Gnieźnie.

Kontrowersyjny zapis mówiący o tym, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za przydzielone i zrealizowane godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, może mieć skutki także dla uczniów. – Jeśli nauczyciel A ma w planie swoje lekcje matematyki, ale klasa pojedzie na wycieczkę z nauczycielem B, to A pieniędzy za swoje niezrealizowane lekcje nie dostanie. Działa solidarność zawodowa, bo jedni nauczyciele nie chcą, by drudzy byli przez nich stratni. Stąd odwoływanie wydarzeń i wycieczek – tłumaczył na antenie TOK FM nauczyciel Łukasz Trojanowski.

– Chcieliśmy uregulować temat związany z godzinami ponadwymiarowymi, żeby to była jednolita praktyka w całym kraju. Okazuje się od września, że nauczyciele mogą na tym stracić, więc już są zapowiedzi, że będziemy rozmawiać, na pewno do tego wrócimy – stwierdził w odpowiedzi wiceszef MEN Henryk Kiepura.

Resort wystosował także oświadczenie, w którym zaznaczono, że celem zmian było zakończenie nierównego traktowania nauczycieli w różnych typach szkół i samorządach oraz zapewnienie im jasnych, jednolitych zasad dotyczących wynagradzania, awansu i uprawnień zawodowych. MEN tłumaczy, że dopuszcza dwie sytuacje zapłacenia nauczycielom za godziny ponadwymiarowe – gdy na polecenie dyrekcji realizuje inne obowiązki opiekuńcze lub wychowawcze lub też gdy niezrealizowanie godzin nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela.

– Szuka się oszczędności. Jeśli godziny ponadwymiarowe nie będą płacone nauczycielom, samorządowcy na tym zaoszczędzą. I tu jest tak naprawdę cały sekret – ocenił Łukasz Trojanowski, nauczyciel języka polskiego.

