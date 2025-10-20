MEN wprowadza zmiany w szkołach. Uczniowie będą zaskoczeni

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje reformę edukacji „Reforma26. Kompas Jutra”. Po kilku latach przerwy do szkół podstawowych ma wrócić przyroda. Przedmiot ten ma być nauczany w klasach IV-VI, jednak w zupełnie innej formie.

Zamiast klasycznych lekcji trwających po 45 minut każda, dzieci mają mieć specjalne, trzygodzinne bloki. – Wydłużony czas ma pozwolić na przeprowadzanie doświadczeń, zajęć w terenie oraz tworzenie projektów edukacyjnych – wyjaśniała Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Polskim Radiem.

MEN wprowadzi zmiany. Znamy szczegóły

Zmienić ma się również podstawa programowa. Instytut Badań Edukacyjnych przekazał właśnie MEN nowe projekty zmian dla przedmiotów ścisłych. Przyroda miałaby łączyć w sobie elementy m.in. geografii, biologii, chemii oraz fizyki. Nauczycieli mieliby omawiać m.in. moduł klimatyczny.

Według ekspertów na biologii w klasach VII i VIII szkoły podstawowej uczniowie mieliby się dowiedzieć m.in. o najważniejszych zagadnieniach dotyczących pracy ludzkiego organizmu m.in. jak zróżnicowanie i specjalizacja komórek umożliwiają efektywne funkcjonowanie organizmu jako całości.

Wśród pomysłów pojawił się również dział dotyczących rozmnażania człowieka. Cały przedmiot miałby być podzielony na 12 różnych działów – bez ich ścisłego przyporządkowania do klasy VII i VIII.

Czego uczniowie będą się uczyć na geografii?

Według przedstawicieli Instytutu Badań Edukacyjnych geografia powinna stać się bardziej interdyscyplinarna i dawać uczniom wiedzę, która pozwoli na dostrzeganie istniejących powiązań i zależności w różnych skalach przestrzennych. Uczniowie mieliby się zapoznać m.in. z konsekwencjami położenia Polski na styku różnych granic.

„Takie relacyjne ujęcie pomaga w rozwijaniu myślenia przyczynowo-skutkowego i odkrywaniu współzależności (…) W ten sposób geografia przyczynia się do przygotowania świadomych obywateli, gotowych do podejmowania działań wynikających z wyzwań o charakterze lokalnym, regionalnym i globalnym” – zaznaczają eksperci.

Z kolei w nowej podstawie programowej dla przedmiotu fizyka znalazła się propozycja, aby uczniowie aktywnie uczestniczyli w debacie na temat związany z fizyką, nauką, techniką i technologią oraz ich wpływem na społeczeństwo i środowisko.

W ramach lekcji chemii uczniowie mogliby prowadzić dziennik laboratoryjny z dokumentacją doświadczeń, a także odwiedzić laboratorium chemiczne i zapoznać się z zagadnieniami, w jaki sposób funkcjonowanie człowieka w XXI wieku bazuje na produktach szeroko pojętego przemysłu chemicznego.

Czytaj też:

Zmiany w feriach zimowych. Po decyzji MEN zawrzało. „Tylko chaos”, „Będzie drożej”Czytaj też:

Kary za wypisanie dziecka z edukacji zdrowotnej? Stanowczy komunikat MEN