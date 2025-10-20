MEN wprowadza zmiany w szkołach. Uczniowie będą zaskoczeni
Dodano: 
Barbara Nowacka
Barbara Nowacka Źródło: gov.pl/web/edukacja
MEN przygotowuje się do wielkiej reformy edukacji. Eksperci przygotowali propozycje nowych podstaw programowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje reformę edukacji „Reforma26. Kompas Jutra”. Po kilku latach przerwy do szkół podstawowych ma wrócić przyroda. Przedmiot ten ma być nauczany w klasach IV-VI, jednak w zupełnie innej formie.

Zamiast klasycznych lekcji trwających po 45 minut każda, dzieci mają mieć specjalne, trzygodzinne bloki. – Wydłużony czas ma pozwolić na przeprowadzanie doświadczeń, zajęć w terenie oraz tworzenie projektów edukacyjnych – wyjaśniała Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Polskim Radiem.

MEN wprowadzi zmiany. Znamy szczegóły

Zmienić ma się również podstawa programowa. Instytut Badań Edukacyjnych przekazał właśnie MEN nowe projekty zmian dla przedmiotów ścisłych. Przyroda miałaby łączyć w sobie elementy m.in. geografii, biologii, chemii oraz fizyki. Nauczycieli mieliby omawiać m.in. moduł klimatyczny.

Według ekspertów na biologii w klasach VII i VIII szkoły podstawowej uczniowie mieliby się dowiedzieć m.in. o najważniejszych zagadnieniach dotyczących pracy ludzkiego organizmu m.in. jak zróżnicowanie i specjalizacja komórek umożliwiają efektywne funkcjonowanie organizmu jako całości.

Wśród pomysłów pojawił się również dział dotyczących rozmnażania człowieka. Cały przedmiot miałby być podzielony na 12 różnych działów – bez ich ścisłego przyporządkowania do klasy VII i VIII.

Czego uczniowie będą się uczyć na geografii?

Według przedstawicieli Instytutu Badań Edukacyjnych geografia powinna stać się bardziej interdyscyplinarna i dawać uczniom wiedzę, która pozwoli na dostrzeganie istniejących powiązań i zależności w różnych skalach przestrzennych. Uczniowie mieliby się zapoznać m.in. z konsekwencjami położenia Polski na styku różnych granic.

„Takie relacyjne ujęcie pomaga w rozwijaniu myślenia przyczynowo-skutkowego i odkrywaniu współzależności (…) W ten sposób geografia przyczynia się do przygotowania świadomych obywateli, gotowych do podejmowania działań wynikających z wyzwań o charakterze lokalnym, regionalnym i globalnym” – zaznaczają eksperci.

Z kolei w nowej podstawie programowej dla przedmiotu fizyka znalazła się propozycja, aby uczniowie aktywnie uczestniczyli w debacie na temat związany z fizyką, nauką, techniką i technologią oraz ich wpływem na społeczeństwo i środowisko.

W ramach lekcji chemii uczniowie mogliby prowadzić dziennik laboratoryjny z dokumentacją doświadczeń, a także odwiedzić laboratorium chemiczne i zapoznać się z zagadnieniami, w jaki sposób funkcjonowanie człowieka w XXI wieku bazuje na produktach szeroko pojętego przemysłu chemicznego.

Źródło: Portal Samorządowy