MEN zapowiada duże zmiany w szkołach. Wrócą mundurki?

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad nowelizacją prawa oświatowego. Resort Barbary Nowackiej chce tym razem położyć kres zapisom w szkolnych statutach, które regulują wygląd uczniów. Przepisy te w niektórych przypadkach wzbudzają sporo kontrowersji z uwagi na fakt, że ograniczają swobodę m.in. poprzez zakaz farbowania włosów.

MEN zmieni prawo oświatowe. Co z wyglądem uczniów?

W związku z tym MEN chce zagwarantować uczniom ustawowe prawo do kształtowania własnego stroju i wyglądu oraz ochronę przed dyskryminacją m.in. ze względu na wygląd.

Wiceministra Katarzyna Lubnauer podkreślała, że „uczeń ma prawo w szczególności do: kształtowania własnego stroju i wyglądu” a co więcej, „przysługuje mu też wolność od dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, a w szczególności ze względu m.in. na wygląd”.

MEN chce dać uczniom więcej swobody

W rozmowie z WP rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca wyjaśniła, że „aktualnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego nie regulują wprost kwestii wyglądu ucznia, co w praktyce prowadzi do rozbieżności i nadużyć”. – Z jednej strony szkoły miały ograniczone możliwości reagowania w sytuacjach realnego zagrożenia bezpieczeństwa (np. podczas zajęć z wychowania fizycznego czy zajęć laboratoryjnych), z drugiej zdarzały się przypadki bezprawnej ingerencji w wygląd ucznia, jak choćby głośna sprawa nakazu ścięcia włosów w Krakowie – tłumaczyła.

Dodała, że „nowelizacja ma na celu zamknięcie tej luki, przez co zarówno uczniowie, jak i nauczyciele będą dokładnie wiedzieli, co jest dozwolone”.

Przedstawicielka resortu edukacji zaznaczyła, że „wspomniane w przepisach swobodne kształtowanie stroju i wyglądu oznacza, że szkoła nie może narzucać uczniom fryzur, kolorów ubrań czy neutralnych elementów wyglądu, o ile nie naruszają one jasno określonych zasad”.

– Granica przebiega tam, gdzie strój nawołuje do nienawiści lub dyskryminacji, narusza obowiązujące prawo, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, rażąco narusza ogólnie przyjęte normy społeczne w kontekście szkoły – wyliczała.

MEN wprowadza nowe przepisy. Mundurki wrócą do szkół?

Po tym jak informacja o planowanych zmianach obiegła media, pojawiły się pytania, czy do polskich szkół mogą wrócić obowiązkowe mundurki. - Projekt wprost utrzymuje możliwość wprowadzenia jednolitego stroju szkolnego na dotychczasowych zasadach. Jeżeli szkoła zdecyduje się na mundurki zgodnie z ustawą, obowiązek ich noszenia będzie miał pierwszeństwo przed indywidualną swobodą wyglądu – stwierdziła rzeczniczka MEN.

Jak doprecyzowała, nie powstaje konflikt prawny: swoboda ucznia działa w granicach określonych obowiązków, a nie poza nimi. – W sytuacjach spornych ostateczne rozstrzygnięcie należeć będzie do organów nadzoru pedagogicznego oraz rzeczników praw uczniowskich, a nie wyłącznie do dyrektora szkoły – zapewniła.

