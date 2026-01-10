Kontrowersje na Jasnej Górze. Tak ks. Boniecki podsumował Nawrockiego

Karol Nawrocki uczestniczył w pielgrzymce kibiców na Jasnej Górze. W przemówieniu skierowanym do kibiców prezydent nie szczędził mocnych słów. – Jest mróz, ale nikt nie powstrzyma gorących polskich serc. Jesteśmy tu, by pokazać, że bardzo kochamy Polskę i wysławiamy Boga. Jesteśmy tu, by pokazać, że w obliczu wartości chrześcijańskich wszyscy potrafimy być razem – stwierdził polityk.

Nawrocki na Jasnej Górze. Wziął udział w pielgrzymce kibiców

– Pod piękną biało-czerwoną flagą jest miejsce dla nas wszystkich – dla kibiców Wisły Kraków, Cracovii, Arki Gdynia, Lechii Gdańsk, Lecha Poznań oraz Jagiellonii Białystok. Żyjemy dziś w czasach, gdy musimy być razem – dodał, zwracając się do kibiców piłki nożnej.

Następnie Karol Nawrocki powiedział, że „chce, aby Polska była normalna, silna, bezpieczna i aby była państwem dobrobytu bez nielegalnych imigrantów”. – To udało nam się wspólnie wygrać 1 czerwca, także dzięki waszej odwadze – podkreślił prezydent. Skrytykował część dziennikarzy i polityków, zarzucając im niesprawiedliwe ocenianie kibiców.

Przy okazji przypomniał, że „przyjeżdżał na pielgrzymkę kibiców jako pracownik IPN, jako prezes IPN i jako kandydat na prezydenta”. — Także dzięki waszej odwadze i temu, że stadionów nie dotknęła propaganda i chwilowe, ideologiczne mody, także dlatego zostałem prezydentem i za to wam dziękuję — podsumował.

Wystąpienie prezydenta zostało ciepło przyjęte przez kibiców. Zebrani pod jasnogórskim klasztorem zaczęli skandować „Bóg, honor, ojczyzna!” Z tłumu słychać było także okrzyki „Karol!”, „Karol!”.

Nawrocki przemawiał na Jasnej Górze. Stanowcza reakcja ks. Bonieckiego

Zupełnie innego zdania jest ks. Adam Boniecki. – Polityka nie powinna przenikać się z Kościołem, to jest złe rozwiązanie. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że takie połączenie nie służy Kościołowi i jego prawdziwej misji. Kościół ma za zadanie łączyć, a nie dzielić, i powinien stać ponad polityką – komentował duchowny na łamach „Faktu”.

– Jasna Góra jest częściowo upolityczniona. Z pełnym przekonaniem organizuje się tam wydarzenia o charakterze politycznym. To nie powinno być miejsce na wiece polityczne, takie jak ten, który zobaczyliśmy dzisiaj z udziałem Karola Nawrockiego – dodał ks. Adam Boniecki.

