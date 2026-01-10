Nawrocki przemawiał do kibiców. Tak został przyjęty

Karol Nawrocki bierze udział w pielgrzymce kibiców na Jasną Górę. W trakcie mszy świętej w klasztorze w Częstochowie prezydent otrzymał specjalny prezent od swojego kapelana ks. Jarosława Wąsowicza. Był to kibicowski szalik z napisem „Ciebie Boga Wysławiamy”. Tuż po godzinie 15 mimo sporego mrozu głowa państwa spotkała się z kibicami na jasnogórskich błoniach. Prezydent wygłosił okolicznościowe przemówienie.

– Jest mróz, ale nikt nie powstrzyma gorących polskich serc. Jesteśmy tu, by pokazać, że bardzo kochamy Polskę i wysławiamy Boga. Jesteśmy tu, by pokazać, że w obliczu wartości chrześcijańskich wszyscy potrafimy być razem. Pod piękną biało-czerwoną flagą jest miejsce dla nas wszystkich – dla kibiców Arki, Jagiellonii, Wisły, Lechii i Legii. Żyjemy dziś w czasach, gdy musimy być razem – powiedział Karol Nawrocki zwracając się do kibiców piłki nożnej.

Po tych słowach zebrani pod jasnogórskim klasztorem zaczęli skandować „Bóg, honor, ojczyzna!” Z tłumu słychać było także okrzyki „Karol!”, „Karol!”

Wkrótce więcej informacji.

