Tak Nawrocki zmienia Pałac Prezydencki. To, co zrobił Giertych, zaskakuje

Karol Nawrocki postanowił wprowadzić szereg zmian w Pałacu Prezydenckim. Przed świętami Bożego Narodzenia przed budynkiem przy Krakowskim Przedmieściu po raz pierwszy postawiono bożonarodzeniową szopkę.

Co więcej, w połowie grudnia z siedziby prezydenta zniknął Okrągły Stół. Prezydent zdecydował się także na zmiany w swoim gabinecie – obraz Wojciecha Kossaka zastąpiło dzieło „Burza” autorstwa Zdzisława Jasińskiego.

Nawrocki zmienia Pałac Prezydencki. Wprowadził nowy zwyczaj

Ponadto, decyzją głowy państwa 1 stycznia o godzinie 12.00 została uroczyście zmieniona flaga Polski powiewająca nad budynkiem przy Krakowskim Przedmieściu. Nie była to jednorazowa akcja. W każdą sobotę (rozpoczynając od 3 stycznia), zawsze o godzinie 12.00 odbywa się uroczysta ceremonia zmiany flagi powiewającej nad Pałacem Prezydenckim.

Z zapowiedzi współpracowników Karola Nawrockiego wynika, że zdjęte biało–czerwone flagi trafią do polskich szkół, strażaków i służb oraz do instytucji państwowych.

– Biało-czerwona flaga nad Pałacem Prezydenckim przypomina, że Polska jest państwem wolnym i suwerennym. Flaga jest znakiem ciągłości – od pierwszych koronacji królewskich po współczesność. Jest także zobowiązaniem do troski o naszą Ojczyznę, do odpowiedzialności za jej przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje – tłumaczył Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.

Jak dodał, „zwyczaj podnoszenia flagi na siedzibie głowy państwa jest utrwalonym elementem porządku konstytucyjnego, kultury symbolicznej i protokołu państwowego” a w „polskich realiach tradycja ta ma znaczenie szczególne – zakorzenione w pamięci historycznej i doświadczeniu długotrwałej walki o niepodległość”.

Pałac Prezydencki w nowej odsłonie. Tak zareagował Giertych

Nowy zwyczaj wprowadzony przez Karola Nawrockiego został ciepło przyjęty przez Romana Giertycha, który zazwyczaj nie szczędzi gorzkich słów pod adresem głowy państwa. Tym razem jednak polityk KO postanowił pochwalić prezydenta.

„Podoba mi się zwyczaj sobotniego zmieniania flagi na Pałacu Prezydenckim. Takie rzeczy przyciągają turystów. Jako chyba największy krytyk Karola Nawrockiego doceniam tę decyzję” – przekazał polityk za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Czytaj też:

Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyńskiemu puściły nerwyCzytaj też:

Kaczyński atakuje Brauna, Tusk ripostuje. „Jest gotów poświęcić wszystko”