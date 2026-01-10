Nowy plan MEN. Uczniowie nie będą mieć lekcji przez tydzień

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało nowy pomysł dla polskich szkół. Jeden z jego elementów to pomysł przywrócenia lekcji przyrody do planu lekcji w szkołach podstawowych.

Przedmiot miałby być nauczany w klasach IV-VIII, jednak w nieco innej formie. Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji wyjaśniła, że zamiast klasycznych lekcji trwających po 45 minut każda, dzieci miałyby mieć specjalne, trzygodzinne bloki. – Wydłużony czas ma pozwolić na przeprowadzanie doświadczeń, zajęć w terenie oraz tworzenie projektów edukacyjnych – tłumaczyła polityczka.

Nowa propozycja MEN. Tydzień projektowy w polskich szkołach

Co więcej, nauczyciele mieliby również organizować dla uczniów tzw. tydzień projektowy, podczas którego dzieci pracowałyby w grupach. Współpraca nie odbywałaby się tylko w ramach jednej klasy, ale również między klasami oraz między rocznikami.

Chociaż Karol Nawrocki zawetował reformę przygotowaną przez resort Barbary Nowackiej, MEN nie składa broni. 7 stycznia w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowego planu nauczania dla publicznej szkoły podstawowej.

W dokumencie pojawia się pomysł wprowadzenia wspomnianego wyżej tygodnia projektowego. „Umożliwi on realizację rzez uczniów grupowych i międzyprzedmiotowych projektów edukacyjnych. Projekt edukacyjny jest planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Termin i sposób organizacji w szkole tygodnia projektowego określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną” - czytamy w uzasadnieniu.

Tydzień projektowy w szkołach. Uczniowie nie będą mieli lekcji

W ramach tygodnia projektowego uczniowie pod opieką nauczyciela będą musieli m.in. wybrać temat projektu i określić warunki jego realizacji. Na początku roku wychowawcy mają podać konkretny termin, w którym będzie realizowany tydzień projektowy. W tym czasie uczniowie nie będą mieli normalnych lekcji.

MEN tłumaczy, że „inicjatywa ma na celu zwiększenie nacisku na rozwijanie u uczniów praktycznych umiejętności, a także rozwijanie umiejętności interpersonalnych”. Informacja o osiągnięciach uczniów w tygodniu projektowym ma się również pojawić na szkolnych świadectwach. Zmiany mają zostać wprowadzone od 1 września 2026 roku.

