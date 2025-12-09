Nowelizacja Prawa oświatowego. Apel o weto do prezydenta

Na biurko prezydenta Karola Nawrockiego trafiła nowelizacja Prawa oświatowego oraz innych ustaw. Sejm zmienił w nich m.in. definicje podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego. Po zmianach zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej cele kształcenia i efekty uczenia się mają być jasno i precyzyjnie określone, spójne wewnętrznie oraz między przedmiotami. Parlamentarzyści chcieli, aby zmiany wchodziły w życie stopniowo – dla części szkół w roku szkolnych 2026/2027, a dla reszty rok później.

Apel o weto. Związek zawodowy krytykuje MEN

Część środowiska nauczycielskiego krytykuje zmiany i apeluje do prezydenta o zawetowanie ustaw. Najpierw do Karola Nawrockiego z apelem zwrócił się Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”. Związek twierdził, że przegłosowane zmiany budzą zastrzeżenia merytoryczne i prawne.

Do krytyków nowelizacji dołączyła właśnie kolejna organizacja zrzeszająca nauczycieli – Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata”. W opublikowanym stanowisku związek twierdzi, że zmiany są forsowane „na siłę” przez kierownictwo ministerstwa. Zdaniem „Forum-Oświata” to „kolejny przykład eksperymentowania przez rząd na 'żywym organizmie', jakim jest Polska Szkoła”.

„Chaos kompetencyjny i organizacyjny w szkołach”

Związek zawodowy zwrócił uwagę na wyniki głosowania nad nowelizacją. Jej zwolennicy nie uzyskali dużej przewagi – 233 głosy za, 200 głosów przeciw, 6 wstrzymujących się. W ocenie „Forum-Oświata” ustawa „nie została przyjęta przez Sejm jako projekt ponad podziałami politycznymi”. Zdaniem organizacji nowelizacja „została przeforsowana wbrew wielu krytycznym opiniom i to zarówno ze środowisk nauczycielskich, jak i rodziców, stowarzyszeń oraz ekspertów edukacyjnych”.

W ocenie związkowców reforma spowoduje funkcjonowanie „równolegle dwóch różnych podstaw programowych, dwóch systemów i wymogów egzaminacyjnych”. W swoim stanowisku skrytykowali MEN, który ich zdaniem „generuje kolejny chaos kompetencyjny i organizacyjny w szkołach”.

Do apelujących do prezydenta Karola Nawrockiego o weto nie dołączył Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Rzecznik prasowa ZNP Magdalena Kaszulanis przekazała: „Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe określa ramy reformy, etapy jej wdrażania i kierunki zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Od kilku lat toczy się dyskusja, co należy zmienić w edukacji, z której wynika, że należy odchudzić podstawę programową i postawić na kształcenie umiejętności”.

