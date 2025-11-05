Godziny ponadwymiarowe nauczycieli do zmiany. Jest projekt ustawy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, projekt poselski KO o godzinach ponadwymiarowych trafił do Sejmu. Zapisy w tej kwestii dodane zostaną do Karty Nauczyciela, a wejść w życie mają już na początku przyszłego roku.

Zmiany w kwestii godzin ponadliczbowych nauczycieli

„Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje również w przypadku, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć” – przewidują twórcy projektu.

Pod projektem podpisały się m.in.: przewodnicząca sejmowej komisji edukacji Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, Dorota Łoboda i Kinga Gajewska. Wnioskodawców przed Sejmem reprezentować będzie poseł Adam Krzemiński, przewodniczący podkomisji zajmującej się inicjatywą obywatelską ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”.

Posłowie mogą zająć się projektem ustawy już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowane zostało na 5, 6 i 7 listopada.

Godziny ponadliczbowe. O jakich sytuacjach mowa?

Projekt zakłada, że nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w różnych przypadkach nieodbycia zajęć z przyczyn leżących po stronie szkoły, a nie nauczyciela. Wśród przykładowych powodów podano:

nieobecności ucznia na zajęciach, które są z nim prowadzone indywidualnie,

wyjazd klasy na wycieczkę,

wyjścia klasy na wydarzenie poza szkołą, itp.

Warunkiem zachowania prawa do wynagrodzenia jest pozostawanie nauczyciela w tym czasie w gotowości do realizacji tych zajęć.

„Zmiany zaproponowane w przedmiotowym projekcie są odpowiedzią na liczne apele nauczycieli o rozszerzenie przypadków, w których nauczyciele zachowują prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Wejście w życie z dniem 1 września 2025 r. nowych rozwiązań w zakresie wynagradzania za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe spotkało się z negatywnym odbiorem nauczycieli wielu szkół, w których wobec niejednoznacznych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 2025 r. i powstających rozbieżności interpretacyjnych dotychczas wypłacano wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w jeszcze innych przypadkach niż wymienione w art. 35 ust. 3e ustawy” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

„W związku z powyższym, proponuje się zmianę art. 35 ust. 3e ustawy – Karta Nauczyciela, której celem jest przyznanie nauczycielom prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w każdym przypadku, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych mu godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć” – czytamy dalej.

