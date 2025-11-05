Nowacka do dymisji? Akcja Uczniowska nie ma wątpliwości. „Skandaliczny błąd”

Akcja Uczniowska domaga się dymisji Barbary Nowackiej. – Ministra Nowacka miała swój czas i go nie wykorzystała. Dlatego nie widzę możliwości, aby mogła dalej pełnić swoją funkcję. Za dwa lata będą kolejne wybory parlamentarne w Polsce, nie wiadomo, jaka wtedy będzie sytuacja w edukacji, kto stanie na czele MEN. Nie można zmarnować czasu, który pozostał. Jest dużo do naprawienia – mówi w wywiadzie dla „Wprost” Paweł Mrozek.

Burza ws. godzin ponadwymiarowych. „Skandaliczny błąd”

Lider Akcji Uczniowskiej odniósł się tez do burzy w sprawie rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Środowisko alarmuje, że nauczyciele, którzy są gotowi do realizacji godzin dodatkowych, a ich uczniowie są np. na wycieczkach i lekcje się nie odbywają, nie dostają wynagrodzenia. – Barbara Nowacka tę kwestię próbuje przedstawić w kategorii drobnego nieporozumienia. A tutaj o żadnym nieporozumieniu nie ma mowy. To jest skandaliczny błąd, który doprowadził już do odwołania co najmniej kilku tysięcy wycieczek szkolnych – powiedział Paweł Mrozek.

Głos w sprawie rozliczania godzin ponadwymiarowych zabrał też Donald Tusk. Premier zapewnił, że racja jest po stronie nauczycieli. – To ważne zapewnienie. Mam nadzieję, że nie skończy się tylko na deklaracjach. MEN obiecywało nauczycielom podniesienie prestiżu zawodu. A zamiast tego jest po prostu zawód – zawód nauczycieli z całego kraju, którzy uważają, że są traktowani nie podmiotowo, a przedmiotowo – skomentował Paweł Mrozek. – Nowelizacja Karty Nauczyciela powstawała przez dobrych kilka miesięcy. Był czas na to, aby nie tylko dopracować konkretne rozwiązania, ale także pomyśleć o konsekwencjach ich wprowadzenia. Co więcej, nauczyciele zgłaszali swoje zastrzeżenia, ale MEN pozostawało głuche na ich głosy – dodał.

We wtorek 4 listopada Donald Tusk po raz kolejny zwrócił uwagę na sytuację nauczycieli i zapowiedział konkretne działania. – Mieliśmy poprawić pewne propozycje, które wzbudziły bardzo duże emocje, uzasadnione emocje. I tak jak to zapowiadałem, także po naszych spotkaniach bezpośrednio z nauczycielkami, nauczycielami, także ze związkami (...) dzisiaj klub Koalicji Obywatelskiej złoży stosowny projekt w Sejmie, zgodnie z którym ponadwymiarowe godziny będą płatne (...) zgodnie z zasadą gotowości do pracy – powiedział szef polskiego rządu, cytowany przez rmf24.pl.

Zachęcamy do przeczytania całego wywiadu z Pawłem Mrozkiem dla „Wprost”.

Czytaj też:

Fatalny sondaż dla Barbary Nowackiej. Ten pomysł został zmiażdżony przez PolakówCzytaj też:

Zawrzało po decyzji MEN ws. ferii zimowych. „To komplikuje plany rodzinom”