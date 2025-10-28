MEN pod ścianą? Nauczyciele grzmią, Tusk reaguje. „Będziemy rozliczać”

Środowisko nauczycielskie alarmuje, że zmiany, które wprowadzono wraz z nowelizacją Karty nauczyciela, przyniosły negatywne konsekwencje ws. rozliczania godzin ponadwymiarowych. Z ich relacji wynika, że nauczyciel, który jest w szkole i jest gotowy do pracy, aby zrealizować przyznane godziny dodatkowe, nie otrzymuje wynagrodzenia, kiedy jego uczniowie są nieobecni w placówce, bo w tym czasie mają np. zaplanowaną wycieczkę.

Tusk spotkał się z nauczycielami. „Dałem słowo”

Do sprawy odniósł się Donald Tusk, który spotkał się z nauczycielami z Legionowa. – Zwrócimy się do klubów parlamentarnych, aby w trybie sejmowym przygotować nowe przepisy, zgodnie z którymi nauczyciele w Polsce będą otrzymywać wynagrodzenie za gotowość do pracy, kiedy znajdują się w szkole – zapowiedział premier. – Dałem nauczycielom i nauczycielkom słowo z pełnym przekonaniem, że racja jest po ich stronie – podkreślił szef polskiego rządu.

Do słów premiera odniósł się Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. – Samo słowo premiera Tuska niestety nie wystarczy – mówi w rozmowie z Interią. Jak dodaje, środowisko uczniowskie i nauczycielskie będzie usatysfakcjonowane dopiero wtedy, gdy zostaną wdrożone realne i rozsądne zmiany. – Z niecierpliwością czekamy więc na moment, gdy słowa Donalda Tuska zostaną przekute w czyny, bo nie ma dziś nic ważniejszego niż edukacja, to ona decyduje o przyszłości naszego kraju – konkluduje.

MEN pod ścianą? Dyrektorka reaguje na obietnicę Tuska. „Będziemy rozliczać”

Głos w sprawie zabrała też Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. – To ładnie brzmi – stwierdziła, odnosząc się do zapowiedzi premiera.

– Stwierdzenie, że się daje słowo nauczycielom to złożenie obietnicy, z której my naprawdę będziemy rozliczać. Ja mam nadzieję, że faktycznie te słowa premiera znajdą odzwierciedlenie w czynach. Mam nadzieję, że te obietnice zostaną dotrzymane – podkreśla nauczycielka w rozmowie z Interią.

