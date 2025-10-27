Ten sondaż to alarmujące dane dla MEN. Kwota wgniata w fotel

Niecałe dwa miesiące temu uczniowie zebrali się w szkołach, by powitać nowy rok szkolny 2025/2026. Młodych po wakacjach czekały zmiany – MEN wprowadził do lekcyjnych grafików nowy przedmiot. Edukacja zdrowotna okazała się jednak niewypałem – większość polskich uczniów nie zapisało się na zajęcia, co – według politycznej prawicy jest ich wielkim sukcesem. Uważają bowiem, że to oni wywarli na nieletnich decydujący wpływ. Inni są nieco bardziej sceptyczni – nie wierzą, że młodzi przy wypisywaniu się z EZ rzeczywiście kierowali się głosem przedstawicieli Kościoła katolickiego czy polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem główny powód rezygnacji to fakt, iż lekcje nie były obowiązkowe i znajdowały się na początku lub końcu harmonogramu dnia. Uczniowie woleli więc czas ten przeznaczyć na odpoczynek, sen czy w miejsce okienek umieścić inne korepetycje, na których zależało im bardziej.

A skoro o pozalekcyjnych zajęciach mowa, jak wynika z badania, które w poniedziałek (27 października) opublikowane zostało przez Centrum Badania Opinii Publicznej, większość rodziców wysyła swoje dzieci na dodatkowe, płatne zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe. Co miesiąc płacą za nie bajońską sumę. Jakie dyscypliny są wybierane najczęściej?

Zajęcia sportowe, artystyczne i szlifowanie języka obcego. Tyle rodzice przeznaczają co miesiąc na korepetycje dzieci

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 2-13 października. W badaniu użyto kilku metod wywiadu: bezpośredniego (podczas rozmowy przedstawiciel CBOS wypełnia stosowną ankietę według odpowiedzi udzielanych mu na bieżąco przez rozmówcę), telefonicznego i wspomaganego komputerowo (pracownik używa w trakcie wywiadu dedykowanej strony internetowej). Na pytania odpowiadała reprezentatywna, imienna próba pełnoletnich polskich respondentów.

Wytypowane osoby otrzymały pytanie: „czy któreś z państwa dzieci, będących w wieku szkolnym, będzie/uczęszcza na zajęcia dodatkowe”? Odpowiedzi: „tak” udzieliło aż 80%. Najczęściej rodzice zapisują pociechy na sport – 57%, naukę języka obcego – 48%, korepetycje (czyli m.in. matematykę, biologię itd.) – 34% czy zajęcia artystyczne – 30%.

Kwota, jaką co miesiąc przeznaczają na ten cel, to bagatela 944 złotych.

W badaniu wzięło udział 901 dorosłych osób.

