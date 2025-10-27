Barbara Nowacka wzięła udział w panelu „Uwięzieni w króliczych norach. Jak powstrzymać spiralę cyfrowych uzależnień”, który został zorganizowany podczas Igrzysk Wolności 2025. Minister edukacji podkreślała m.in. ogromne znaczenie nowego przedmiotu, który został wprowadzony do polskich szkół od 1 września.

Jak zaznacza resort, edukacja zdrowotna stanowi „szczepionkę” wiedzy, która jest dostosowana do wyzwań współczesnego świata, a uczniowie podczas tych zajęć dostają pakiet przydatnych informacji np. na temat higieny cyfrowej. Przedmiot jest realizowany w trybie nieobowiązkowym.

Masowe rezygnacje z nowego przedmiotu. Nowacka wskazała „furtkę” dla rodziców

Barbara Nowacka zwróciła się z apelem do rodziców, którzy postanowili wypisać swoje dzieci z zajęć. – To, że dziecko kogoś z państwa zostało wypisane z edukacji zdrowotnej, bo prosiło: „Wypiszcie mnie, bo to jest w piątek o 15, to słaba godzina”, to nie oznacza, że nie może pójść na taką lekcję – podkreśliła szefowa MEN. – Nikt waszego dziecka, chociaż nie jest zapisane, z takiej lekcji nie wyrzuci. Dowiedzcie się od wychowawcy, kiedy będą zajęcia o higienie cyfrowej – kontynuowała.

Barbara Nowacka apelowała do rodziców, aby namawiali swoje dzieci, żeby – chociaż nie chcą uczestniczyć np. w lekcjach dotyczących żywienia czy ruchu – wzięli udział w zajęciach z edukacji zdrowotnej, które będą poświęcone higienie cyfrowej i zdrowiu psychicznemu. – Dacie radę to wynegocjować – powiedziała minister edukacji.

Wciąż nieznana jest skala rezygnacji z edukacji zdrowotnej w ujęciu ogólnopolskim. Wiadomo jednak, że w wielu regionach doszło do masowych wypisów. Zdaniem Barbary Nowackiej przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać nie w krytycznej ocenie podstawy programowej przedmiotu, a faktu, że zajęcia są nieobowiązkowe.

