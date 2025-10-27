Kiedy ferie zimowe? Rodzice już drżą. „Średnie ceny wzrosły o 11 proc.”

Mimo że od rozpoczęcia nowego roku szkolnego minęły dopiero niespełna dwa miesiące, to część uczniów już z utęsknieniem wyczekuje perspektywy dłuższego wolnego. Niektórzy rodzice rozpoczęli poszukiwania ofert na ferie zimowe. – Przeglądam różne opcje, coś tam mam już na oku, ale muszę przyznać, że ceny zimowisk na rok 2026 mocno poszybowały w górę i kto liczy na te wszystkie „last minute”, może się bardzo przejechać – mówi pani Marlena w rozmowie z portalem edziecko.pl.

– Ferie zawsze spędzamy w polskich górach. Od lat jeździmy do zaprzyjaźnionej góralki, u której wynajmujemy pokój i wykupujemy wyżywienie. Kiedyś jeździliśmy na 9 dni – braliśmy z mężem tydzień wolnego plus dwa weekendy. Od dwóch lat skróciliśmy ten wyjazd do 6-7 dni. Głównie dlatego, że ceny poszybowały w górę i zwyczajnie nas nie stać – komentuje pani Patrycja. Jak podkreśla kobieta, w kalkulacjach trzeba wziąć pod uwagę nie tylko podstawy, jak nocleg czy wyżywienie, ale także np. karnety narciarskie.

Ferie zimowe 2026. „Największym hitem rezerwacji są góry”

Jakie trendy, jeśli chodzi o przygotowania do ferii zimowych, są już teraz zauważalne? „Jak pokazuje najnowsza analiza Travelist.pl, przerwa zimowa zapowiada się bardzo aktywnie, zainteresowanie wyjazdami utrzymuje się na poziomie ubiegłego roku, mimo że średnie ceny wzrosły o 11 procent” – wynika z informacji prasowej Travelist.pl, która została wysłana do redakcji edziecko.pl.

„Największym hitem rezerwacji są góry, które zyskały jeszcze większą przewagę nad innymi kierunkami. Dwa lata temu ich popularność była zbliżona do nadmorskich kurortów, a dziś odpowiadają już za 68 procent wszystkich rezerwacji. Najtańsze pobyty rodzinne w górach możemy znaleźć w Świeradowie-Zdroju (od 596 zł za noc), a wśród najchętniej wybieranych miejsc niezmiennie pojawiają się Zakopane, Wisła i Szczyrk” – czytamy dalej.

Kiedy ferie zimowe 2026? MEN podało oficjalne terminy

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmianę w organizacji ferii zimowych, które tym razem odbędą się w trzech turach (wcześniej zimowy odpoczynek był dzielony na cztery części):

19 stycznia-1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego-15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego-1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

