Rodzice drżą przed feriami zimowymi. „Mała fortuna”, „Liczą sobie jak za złoto”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że ferie 2026 zostaną podzielone na trzy tury, a nie – jak było to dotychczas – cztery części. Dzieci z utęsknieniem czekają na perspektywę dłuższej przerwy od nauki, a rodzice już teraz zastanawiają się, jak zorganizować im czas i opiekę na dwa tygodnie wolnego. Niektórzy planują wyjazdy, co wiąże się ze sporymi wydatkami.

Rodzice mają obawy przed feriami. „Mała fortuna”

– Nocleg, wyżywienie, karnety narciarskie, szkółki lub instruktorzy, jakieś atrakcje dodatkowe i robi się z tego mała fortuna – wylicza w rozmowie z eDziecko.pl pan Tomek. Na wysokie koszty uwagę zwraca też pani Sandra. Jak relacjonuje, wyjeżdża wraz z rodziną na jeden tydzień ferii, a drugi dzieci spędzają w domu.

Powody takiego obrotu spraw są dwa. Po pierwsze, jak ocenia kobieta, „taki wyjazd kosztuje majątek”, a po drugie: trudno byłoby o dwa tygodnie urlopu zimą. – Od kilku lat jeździmy za granicę – do Włoch lub Austrii, bo zwyczajnie finansowo bardziej nam się to opłaca i mamy gwarancję śniegu. A jak już mamy wydać 8, 10, czy 12 tys. zł na wyjazd, to dobrze, żeby ten śnieg był – zaznacza.

„Liczą sobie jak za złoto”. Polskie rodziny kalkulują wydatki przed feriami

Na wypoczynek w Polsce stawia rodzina pani Patrycji. – Ferie zawsze spędzamy w polskich górach. Od lat jeździmy do zaprzyjaźnionej góralki, u której wynajmujemy pokój i wykupujemy wyżywienie. Kiedyś jeździliśmy na 9 dni – braliśmy z mężem tydzień wolnego plus dwa weekendy. Od dwóch lat skróciliśmy ten wyjazd do 6-7 dni. Głównie dlatego, że ceny poszybowały w górę i zwyczajnie nas nie stać – mówi w rozmowie z eDziecko.pl.

– Nocleg i wyżywienie to nie są oczywiście jedyne wydatki, bo do tego dochodzą karnety narciarskie, a za te od kilku lat liczą sobie jak za złoto. W tym roku dla naszej czwórki za sześciodniowe karnety zapłacimy w sumie 2,8 tys. zł – podsumowała koszty kobieta.

Kiedy ferie zimowe 2026? MEN podało oficjalne terminy

Ferie zimowe odbędą się w następujących terminach:

19 stycznia-1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego-15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego-1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

