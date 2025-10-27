Szefowa MEN odpowiada na burzę. „Żeby nauczyciele nie mieli poczucia krzywdy”

Barbara Nowacka była jedną z prelegentek podczas Igrzysk Wolności. Szefowa MEN podczas panelu „Kompas jutra, czyli nadchodzi reforma edukacji. Co może pójść nie tak i jak temu zapobiec?” zapowiedziała zmianę zapisów dotyczących liczenia nieodbytych godzin ponadwymiarowych. Zapewniła, że prace trwają i „to się po prostu wydarzy”. Zapowiedź została przyjęta z entuzjazmem.

– Żebyście państwo też mieli świadomość, to nie wynikało z naszej złej woli. To było na wniosek strony społecznej. Wszystkie związki poparły tę zmianę i wynikało z pewnego braku głębszych informacji i też biorę to na siebie za swoją odpowiedzialność. Pewno trzeba było więcej rozmawiać z dyrektorami szkół, a nie tylko patrzeć na to, co mówi strona związkowa – powiedziała Nowacka. Minister edukacji narodowej przypomniała, że „w parlamencie wszyscy za tymi zmianami głosowali”.

Szefowa MEN o chaosie wokół rozliczania godzin ponadwymiarowych. „Ile się da, odwrócimy”

– I wszyscy uważaliśmy, że to jest korzystne, bo dodajemy wyjątki, natomiast zmienimy przepisy tak, żeby nauczyciele nie mieli poczucia krzywdy. Bardzo wszystkich państwa nauczycieli, którzy się poczuli przez tę zmianę skrzywdzeni, chciałabym zapewnić, że ile się da, odwrócimy ze zmian, które w naszych oczach i w oczach związków zawodowych wydawały się korzystne, a w oczach samorządów były niekorzystne dla samorządów – kontynuowała Nowacka.

Szefowa MEN przytoczyła, że było to takim przyczynkiem do stwierdzenia, że „to musi być dobre, skoro samorządy tego nie chcą”. Nowacka podkreśliła również, że „wynagrodzenia nauczycieli muszą rosnąć i nie może być to tylko i wyłącznie z powodu inflacji”. – Jestem po serii rozmów i z premierem, i z ministrem finansów, że ta zmiana, którą wprowadzamy w ramach reformy, będzie też powiązana ze zmianami dotyczącymi powiązania wynagrodzeń nauczycieli z jakimś wskaźnikiem – zakończyła.

Czytaj też:

Szkoły bez wycieczek, nauczyciele bez pieniędzy. Chaos po decyzji MENCzytaj też:

Nauczyciele się zbuntują? Są wściekli na MEN. ZNP reaguje