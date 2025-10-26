Nauczyciele się zbuntują? Są wściekli na MEN. ZNP reaguje

Zmiany w Karcie Nauczyciela, które zostały wprowadzone od września, poskutkowały m.in. tym, że nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które nie zostaną zrealizowane – nawet wtedy, kiedy są w szkole, ale uczniowie nie przyszli na lekcje – alarmuje środowisko. Chodzi o sytuacje, w których nauczyciel jest gotowy do pracy i realizacji przyznanych godzin ponadwymiarowych, ale klasy nie ma w szkole, bo jest np. na wycieczce.

Koniec z wycieczkami szkolnymi? Nauczyciele mają dość. ZNP reaguje

Głos w sprawie zabrała rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Docierają do nas sygnały z poszczególnych szkół, że nauczyciele bądź też całe grona pedagogiczne wstrzymują wyjścia klasowe z powodu sytuacji, która jest po nowelizacji Karty. Uważają, że takie wyjście odbije się negatywnie finansowo na ich kolegach i koleżankach, którzy w tym czasie mieliby lekcje w ramach godzin ponadwymiarowych – powiedziała Magdalena Kaszulanis w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jak dodała, pilnie oczekiwane są zmiany przepisów.

„ZNP domaga się – i postulował to już w kwietniu br. na etapie opiniowania projektu nowelizacji Karty – prawa do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych również w wypadku usprawiedliwionego nieodbycia zajęć nie z winy nauczyciela” – czytamy w oficjalnym komunikacie Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Burza ws. godzin ponadwymiarowych. Rzeczniczka MEN zabrała głos

Rzeczniczka MEN odniosła się do doniesień na temat szkół, które wstrzymują klasowe wyjścia. Ewelina Gorczyca w rozmowie z PAP zapewniła, że resort analizuje uwagi środowiska nauczycielskiego. – Zależy nam na tym, by połączyć docenienie ogromnego zaangażowania i odpowiedzialności nauczycieli z odpowiednią gratyfikacją, przy zachowaniu realizmu sytuacji ekonomicznej państwa – powiedziała.

Jak dodała, szkolne wycieczki są ważne w procesie budowania relacji czy wspólnoty szkolnej i procesie wychowawczym, a ich organizacja wymaga czasu, energii, a także często osobistego poświecenia. – Dlatego naszym celem nie jest ograniczanie takich inicjatyw, lecz uporządkowanie zasad tak, by były one jasne, uczciwe i możliwe do stosowania w praktyce – podkreśliła.

