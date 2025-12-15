Nie wrócił z gór. Tragiczny finał wyprawy w Tatry

Zawiadomienie dotarło do ratowników TOPR w poniedziałek przed południem. Z relacji rodziny wynikało, że młody mężczyzna planował przejście Orlej Perci w pojedynkę i od niedzieli nie nawiązał żadnego kontaktu.

Poszukiwania w Tatrach zakończone tragicznym odkryciem

Ratownicy rozpoczęli działania od sprawdzenia tatrzańskich schronisk – bez rezultatu. Równolegle Policja potwierdziła, że telefon zaginionego nadal logował się na obszarze Tatr, co zawęziło obszar poszukiwań.

Do akcji wysłano śmigłowiec. Podczas przelotu ratownicy zauważyli ciało turysty, który spadł kilkaset metrów z rejonu Kozich Czub do Doliny Koziej. „Ratownikom pozostał smutny obowiązek transportu ciała do Zakopanego” – przekazał TOPR w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych

Orla Perć to najsłynniejszy i jednocześnie najtrudniejszy znakowany szlak w polskich Tatrach Wysokich. Prowadzi granią pomiędzy przełęczami Zawrat i Krzyżne i jest najdłuższą trasą graniową w tej części Tatr. Ekspozycja, strome podejścia oraz liczne łańcuchy sprawiają, że jest przeznaczona wyłącznie dla bardzo doświadczonych turystów.

Trudne warunki w górach. Ratownicy apelują o rozwagę

Ratownicy TOPR zwracają uwagę, że w ostatnich dniach w wyższych partiach Tatr panują wyjątkowo niebezpieczne, „zdradliwe” warunki. Doszło już do kilku groźnych wypadków, między innymi w rejonie Małego Giewontu, dwukrotnie na Rysach oraz na Kozim Wierchu.

Niewielkie ilości śniegu są miejscami twarde i zlodowaciałe, a spod białej warstwy wystają skały. Poruszanie się w takim terenie wymaga doskonałej techniki, umiejętności chodzenia w rakach oraz posługiwania się czekanem.

Choć w Tatrach obowiązuje obecnie pierwszy – najniższy – stopień zagrożenia lawinowego, prognozy nie zapowiadają szybkiej poprawy warunków.

facebookCzytaj też:

Gdzie Polacy pojadą na ferie? W tym kurorcie jest najtaniejCzytaj też:

W Tatrach gawruje niedźwiedź. TPN wydał specjalny komunikat