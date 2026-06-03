AI przejmuje służby specjalne. „Rewolucja, której państwa jeszcze nie rozumieją”
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AI przejmuje służby specjalne. „Rewolucja, której państwa jeszcze nie rozumieją”

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Służby specjalne
Służby specjalne Źródło: Materiały prasowe / materiały prasowe
Niespełna kilka lat temu sztuczna inteligencja była dla służb specjalnych przede wszystkim ciekawostką technologiczną i obietnicą przyszłości. Dziś staje się jednym z najważniejszych instrumentów walki wywiadowczej, kontrwywiadowczej i informacyjnej.

Problem polega jednak na tym, że tempo rozwoju AI jest znacznie szybsze niż tempo zmian instytucji państwowych. A historia pokazuje, że państwa najczęściej przegrywają nie wtedy, gdy mają mniej zasobów, lecz wtedy, gdy zbyt późno dostrzegają zmianę charakteru zagrożeń.

Współczesne służby specjalne funkcjonują w środowisku całkowicie odmiennym od tego sprzed dwóch dekad. Ogrom danych, media społecznościowe, wojna informacyjna, cyberataki, deepfake’i i automatyzacja operacji wpływu powodują, że klasyczny model pracy operacyjnej przestaje wystarczać. Jeszcze niedawno przewagę dawał dostęp do informacji. Dziś przewagę daje zdolność ich błyskawicznej analizy, interpretacji i przewidywania zachowań przeciwnika. I właśnie tutaj pojawia się AI.

Każda technologia działa w dwie strony

Źródło: Wprost
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