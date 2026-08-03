Ognisko ciężkiej choroby kilkaset km od granicy z Polską. Jedna osoba nie żyje

W poniedziałek 3 sierpnia wydział zdrowia kantonu Bazylea-Miasto poinformował o zlokalizowaniu ogniska legionellozy. Większość z 26 przypadków zakażeń zlokalizowano w jednej dzielnicy. Na skutek choroby jedna osoba zmarła, jedna przebywa na oddziale intensywnej terapii, a kolejnych osiem jest hospitalizowanych.

Ognisko legionelli w Bazylei. Jedna osoba nie żyje

Szwajcarskie służby podejrzewają, że źródło bakterii może znajdować się na dachach budynków biurowych. To najprawdopodobniej wieże chłodnicze, zamontowane na szczycie budowli. Przebadaniu już dziesięć takich instalacji w wytypowanej dzielnicy i w ośmiu z nich potwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu bakterii Legionella.

Przypomnijmy, że choroba legionistów, czyli legionelloza może doprowadzić do niewydolności oddechowej i zgonu. Rozwija się na skutek zakażenia bakterią Legionella Pneumophila. Do rodziny Gram-ujemnych pałeczek tlenowych z rodzaju Legionella należy blisko 50 gatunków bakterii o różnej zjadliwości. Legionella Pneumophila to najgroźniejszy z przedstawicieli tej rodziny, który wywołuje ostre zapalenie płuc.

Do zakażenia bakterią Legionella Pneumophila dochodzi drogą kropelkową – bakterie dostają się do ludzkiego organizmu podczas wdychania wodnego aerozolu. Rzadko dochodzi do zakażenia drogą pokarmową. Możliwe jest także zakażenie m.in. przez otwarte rany np. podczas zabiegów chirurgicznych.

Co ważne – rezerwuarem bakterii Legionella Pneumophila nie są ludzie i zwierzęta. Choroba legionistów oraz inne schorzenia wywoływane przez Gram-ujemne pałeczki tlenowe nie przenoszą się z człowieka na człowieka.

Gdzie bytuje bakteria Legionella Pneumophila?

W jakich warunkach rozwijają się bakterie legionelli?

Optymalne warunki do bytowania Gram-ujemnych pałeczek tlenowych z rodzaju Legionella zapewniają m.in.:

wieże chłodnicze,

baseny,

fontanny,

kurtyny wodne,

jacuzzi,

SPA,

filtry wodne.

Bakterie Legionella Pneumophila mogą również bytować w systemach nawilżania powietrza np. domowych nawilżaczach i nebulizatorach, systemach klimatyzacji i instalacjach wodnych – ze względu na szeroki zakres tolerowanych temperatur, mogą znajdować się w instalacji ciepłej wody i instalacji zimnej wody użytkowej. Zdarza się, że wywołujące chorobę legionistów drobnoustroje wykrywane są w źródłach termalnych, a także w kompoście i mieszankach nawozowych.

Najczęściej źródłem zakażenia są zaniedbane systemy wodne oraz nieprawidłowo czyszczone systemy nawilżania powietrza i systemy klimatyzacji. Zakażeniom sprzyja niestabilne działanie systemów podgrzewania wody użytkowej, a także niewystarczająca cyrkulacja wody np. w instalacjach używanych sezonowo.

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