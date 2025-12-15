Badają na nich uzależnienie od nikotyny. Szokujące?

Naukowcy z Korei Południowej prowadzili badania nad uzależnieniem od nikotyny u szczurów. Wyniki swojej pracy opublikowali w czasopiśmie Acta Pharmaceutica Sinica B.

Koreańczycy badają uzależnienie od nikotyny. Na szczurach

Palenie tytoniu i uzależnienie od niego to jedno z najpilniejszych wyzwań dla zdrowia publicznego. Podnosi ryzyko wystąpienia wielu chorób, takich jak nowotwory czy choroby serca. Właściwości nikotyny sprawiają jednak, że rzucenie nałogu jest niezwykle trudne. Naukowcy od lata prowadzą badania nad uzależnieniami, w tym od nikotyny. Koncentrują swoją pracę głównie na neuronach i pomijają inne typy komórek. Jednymi z nich są astrocyty – największe komórki glejowe w ośrodkowym układzie nerwowym.

Swoją uwagę na nich skupili badacze z Uniwersytetu Narodowego w Pusan. Swoją pracę przeprowadzali na szczurach. Odkryli, że ekspozycja astrocytów na nikotynę w hodowlach komórkowych aktywuje je poprzez funkcję białka, które syntetyzuje glutaminian, kluczową cząsteczkę dla komunikacji neuronalnej.

Kolejnym etapem było wstrzykiwanie nikotyny gryzoniom. Badacze robili to przez sześć dni. Okazało się, że nikotyna aktywuje astrocyty w obszarach mózgu zaangażowanych w zachowania uzależniające: skorupie i jądrze ogoniastym. Blokowanie białka w astrocytach w tych obszarach mózgu zmniejszyło u szczurów indukowaną nikotyną lokomocję, co jest częstym zachowaniem uzależniającym.

Badania na szczurach w walce z uzależnieniem

„Chociaż kliniczne wdrożenie tych badań zajmie trochę czasu, a ich bezpośrednie zastosowanie u ludzi jest niepewne, praca ta pogłębia naszą wiedzę na temat uzależnienia od nikotyny, torując drogę do opracowania strategii terapeutycznych, które ostatecznie wspierają wysiłki na rzecz rzucenia palenia” – podsumował publikację Eun Sang Choe z Uniwersytetu Narodowego w Pusan, kierownik badania.

