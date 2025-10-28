Barbara Nowacka w ogniu pytań. Te sprawy leżą na sercu nauczycielom i uczniom

W poniedziałek 27 października Barbara Nowacka uczestniczyła w Uczniowskim Okrągłym Stole, który został zorganizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 uczniów ze szkół ponadpodstawowych, którzy przyjechali wraz z nauczycielami, a debata przebiegała pod hasłem „Młodzi, świadomi, zaangażowani – uczymy się obywatelskości”.

Nauczyciele i uczniowie z serią pytań do Nowackiej. „Dla was zmieniamy szkołę”

Ze strony nauczycieli padały pytania o edukację zdrowotną, kształcenie w szkołach branżowych, a także sprawę dotyczącą rozliczania godzin ponadwymiarowych. Z kolei uczniowie zwracali uwagę na konieczność wypracowania odpowiedniego balansu między stawianiem w procesie kształcenia na teorię i praktykę. Była także mowa o motywacji młodzieży do angażowania się w życie społeczne oraz kwestii zdrowia psychicznego, a także wsparcia rówieśniczego i przeciwdziałania przemocy.

– Dla mnie głos młodych jest niezwykle istotny, bo to dla was zmieniamy szkołę. Chcę, abyście czuli się w szkole dobrze, wychodzili z najlepszą wiedzą i relacjami. Razem jesteśmy w stanie to zrobić – powiedziała Barbara Nowacka. – Będziemy rozmawiać o edukacji obywatelskiej nie tylko w kontekście nowego przedmiotu, który wszedł od 1 września, ale o edukacji obywatelskiej jako konieczności włączania młodych ludzi, jako narzędziu, które później pomaga im w dorosłym życiu – dodała.

Reforma „Kompas Jutra”. Nowacka zapowiada też nową strategię

Barbara Nowacka poinformowała także, że aktualnie jest tworzona diagnoza młodego pokolenia, z której powstanie strategia działania państwa na rzecz młodzieży. Wspominała też o zapowiadanej reformie edukacji.

– W reformie „Kompas Jutra” jej treści będą nastawione na zadania praktyczne, nauczyciel będzie miał dużo autonomii. Chcemy, żeby uczniowie poszli do urzędu wojewódzkiego, posłuchali rady powiatu, stworzyli budżet partycypacyjny, żeby mogli zastosować w praktyce to, do czego te instytucje służą – zapowiedziała szefowa MEN.

