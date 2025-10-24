Wrze po ruchu MEN, nauczyciele oburzeni. Szykuje się zwrot? „Trwa spotkanie”

Zmiany w Karcie Nauczyciela, które zostały wprowadzone od września, poskutkowały m.in. tym, że nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które nie zostaną zrealizowane – nawet wtedy, kiedy są w szkole, ale uczniowie nie przyszli na lekcje.

„Kiedy klasa jedzie na wycieczkę albo wychodzi do kina i nie wraca np. na fizykę, a to jest godzina ponadwymiarowa nauczyciela, to nauczyciel nie dostanie za ten czas wynagrodzenia, chociaż jest na miejscu i mógłby prowadzić zajęcia. Podobnie, jeśli klasa pójdzie na wagary albo zajęcia przepadają z innego powodu” – czytamy na portalu rmf24.pl.

Burza wokół godzin ponadwymiarowych nauczycieli. ZNP reaguje

Głos w sprawie zabrała wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Jasio nie przyjdzie na zajęcia rewalidacyjne, które Jasiowi są bardzo potrzebne, nauczyciel w tym momencie nie ma zapłacone za tę godzinę, a to jest między pierwszą a trzecią lekcją – wskazała Urszula Woźniak.

„ZNP domaga się – i postulował to już w kwietniu br. na etapie opiniowania projektu nowelizacji Karty – prawa do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych również w wypadku usprawiedliwionego nieodbycia zajęć nie z winy nauczyciela” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie ZNP.

MEN szykuje zmiany? Chodzi o godziny ponadwymiarowe

Jak podało rmf24.pl, ponad połowa nauczycieli, aby łatać braki kadrowe, ma godziny ponadwymiarowe. Ze względu na to, że problem, który się pojawił dotyczy znacznej części środowiska zawodowego, coraz głośniejsze stają się nie tylko głosy krytyki i oburzenia, ale także apele o jak najszybszą reakcję Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czy taka nadejdzie? Reporterka RMF FM ustaliła, że w piątek 24 października w siedzibie MEN od rana „trwa spotkanie” w sprawie godzin ponadwymiarowych. Na razie nie są znane żadne szczegóły przebiegu tego wydarzenia.

Czytaj też:

Rodzice drżą przed feriami zimowymi. „Mała fortuna”, „Liczą sobie jak za złoto”Czytaj też:

Masowe rezygnacje z nowego przedmiotu. Są nowe dane. To klęska MEN?