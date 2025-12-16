Szefowa MEN zapowiada rewolucję w polskich szkołach. Liczby robią wrażenie

„Cyfrowy Uczeń” to program, który ma w założeniu unowocześnić polską edukację i przygotować zarówno uczniów, jak i nauczycieli do zmieniającej się, „cyfrowej rzeczywistości”. W konferencji poświęconej temu tematowi wzięli udział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer i minister Barbara Nowacka.

Resort edukacji idzie na zakupy

Ta ostatnia podkreślała, że nauczyciele w reformie będą równie ważni jak uczniowie. – 88 tys. osób będzie przeszkolonych w ramach wsparcia przy wdrażaniu nowego sprzętu – zapowiadała.

– W świecie cyfrowym nauczyciel jest często przewodnikiem po zmieniającym się dynamicznie świecie. Dlatego zapewniliśmy oprócz sprzętu materiały wspierające nauczycieli. One są wszystkie dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej – wyjaśniała Nowacka.

Jeszcze do końca grudnia nauczyciele mogą skorzystać z bonu na zakup sprzętu z programu „Laptop dla nauczyciela”. Same szkoły też mogą kupować oprogramowanie, które będzie wsparciem w nauce. – W tej chwili 735 tys. laptopów trafia do szkół. Za chwilę będzie 12 tys. pracowni AI i 4 tys. pracowni STEM – ogłaszała Nowacka. – Cyfrowa rewolucja w szkołach się po prostu dzieje – dodawała.

„Cyfrowy Uczeń”. Co planuje MEN?

Program „Cyfrowy Uczeń” zakłada wyposażenie szkół w laptopy oraz narzędzia do nauki obsługi sztucznej inteligencji. Tworzone mają być też pracownie STEM. To akronim od „Science, Technology, Engineering, Mathematics”, co oznaczać ma w praktyce przestrzeń, wyposażoną w sprzęt do praktycznej nauki przedmiotów ścisłych i technicznych.

„Cyfrowy Uczeń” ma przygotować nauczycieli oraz uczniów do korzystania z nowych technologii w codziennej nauce. Program ma przy tym pamiętać o bezpieczeństwie w sieci: ochronie przed cyberzagrożeniami i cyberprzemocą. Tworzony jest również państwowy dziennik elektroniczny, dostępny przez mObywatela.

– Polska szkoła będzie się rozwijać w sposób dynamiczny, mądry, konsekwentny. Będziemy mieli najlepszą szkołę na świecie – deklarowała minister Nowacka. Wspomniała też o tworzonej cały czas reformie programowej „Kompas Jutra”, która ma objąć wszystkie przedmioty. Narzędzia cyfrowe będą w niej wykorzystywane na różnych przedmiotach, m.in. matematyki czy języków obcych.

– Nie ma możliwości nie myśleć o nowych technologiach zawężonych do jednego czy dwóch przedmiotów. Nowe technologie dzisiaj są wszędzie. I tak samo mogą być mądrze i kreatywnie używane chociażby narzędzia sztucznej inteligencji do matematyki, czy do nauczenia języków obcych. Dlatego jednym z elementów reformy „Kompas Jutra” jest też dopuszczenie do tego, żeby jak najszerzej korzystać z narzędzi cyfrowych – tłumaczyła Nowacka.

