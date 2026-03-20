Wokół tego przedmiotu rozpętała się burza. Jest bezpłatny podręcznik

W roku szkolnym 2025/2026, w grafikach lekcyjnych, po raz pierwszy pojawił się nowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Uczniowie mogli się z niego wypisać – zrobiło to większość z nich (przykładowo w Rzeszowie z zajęć zrezygnowało ponad 80 proc. młodych osób).

Nowy przedmiot uznawany był za kontrowersyjny przez prawicę – szczególnie negatywnie decyzję o jego wprowadzeniu oceniali hierarchowie kościelni – przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski. Część z nich wprost namawiała publicznie rodziców dzieci, by wypisywali z EZ pociechy.

Niedawno skończyły się ferie zimowe – za trzy miesiące uczniowie ponownie rozpoczną labę, ze względu na wakacje 2026. Temat edukacji zdrowotnej w międzyczasie przycichł – ci, którzy mieli na nią uczęszczać, po prostu to robią, a pozostali zupełnie zapomnieli o sprawie. O EZ przypomniał jednak w piątek (20 marca) Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Powstał podręcznik do edukacji zdrowotnej. Tu można pobrać go bezpłatnie

Wydawnictwo UMW opracowało podręcznik do edukacji zdrowotnej, który liczy ponad 800 stron. Wśród autorów znajduje się wielu ekspertów, przedstawiciele rozmaitych dziedzin – lekarze, położne, psycholodzy, pedagodzy, dietetycy itd. – podała redakcja Polskiej Agencji Prasowej. Wśród osób, które wymienione zostały w składzie redakcji, jest m.in. Barbara Grabowska czy Jolanta Grzebieluch (naczelna) z wydziału nauk o zdrowiu.

Co znajdziemy w treści? Wiedzę m.in. z zakresu odżywania, zdrowia fizycznego i psychicznego, sfery seksualnej czy dot. internetu i profilaktyki uzależnień.

Treść, która powstała przy wspólnym wysiłku szerokiego grona ekspertów, pobrać można ze strony UMW zupełnie za darmo – jest to dokument cyfrowy. Dziekan wydziału nauk o zdrowiu – Łukasz Rypicz – w rozmowie z PAP wskazał, że nie ma póki co planów, by zacząć drukować podręcznik w formie papierowej. – Główna idea była taka, by podręcznik był bezpłatny i dostępny dla szerokiego grona odbiorców, w tym dla rodziców – wskazał.

