Nawrocki storpeduje reformę Nowackiej? MEN przygotowuje plan „B”

W najnowszym wywiadzie Katarzyna Lubnauer odniosła się do możliwego weta Karola Nawrockiego do ustawy, która jest najważniejsza dla reformy edukacji „Kompas jutra”. – Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent zawetował już 17 ustaw, a środowiska prawicowe traktują edukację jak obszar wojny ideologicznej – powiedziała wiceminister edukacji w rozmowie z portalem wyborcza.pl.

– W ustawie jest wiele rozwiązań, które spowodują, że to, co jest obecnie dobrą praktyką, dostępną często tylko dla uczniów szkół niepublicznych, stanie się dobrym standardem wszystkich szkół. Również publicznych, w których uczy się większość polskich dzieci – kontynuowała.

Jak podkreśliła Lubnauer, chodzi m.in. o doświadczenie edukacyjne, tydzień projektowy czy moduły. – Dzięki modułom młodzież będzie się uczyć np. o edukacji medialnej, tak potrzebnej w dzisiejszych czasach – dodała. Moduły to tzw. małe przedmioty. Aby nie tworzyć nowych, zaszywa się w tej samej siatce godzin nowe treści w ramach już istniejących przedmiotów, np. na języku polskim.

Katarzyna Lubnauer została zapytana, czy MEN podkreślając, że jest to kluczowa ustawa, jednocześnie nie podejmuje żadnych działań, aby prezydent jej nie zawetował. – Były już próby ze strony innych ministerstw. Interweniowano w sprawie niektórych ustaw, zawetowanych ostatecznie przez pana prezydenta. Kończyło się na niczym. Pan prezydent chciałby, żeby rząd rządził tak, jak sobie życzy pan prezydent – odparła wiceszefowa MEN.

A co po ewentualnym wecie prezydenta? – Nie ma wątpliwości, że pan prezydent ma jedną siłę. To siła blokowania i opóźniania, spowalniania. I nie waha się tego użyć. Psucie jest zawsze łatwiejsze niż rzetelna praca – oceniła Katarzyna Lubnauer. – My zdążymy. Przygotowujemy się od dawna. Przypomnę, że edukacja obywatelska i zdrowotna według zasad dotyczących doświadczeń edukacyjnych i zagadnień fakultatywnych już obowiązuje w polskiej szkole – podsumowała wątek.

