Tusk spotkał się z nauczycielami. „Jak najszybciej tę kwestię naprawić”

Donald Tusk pojechał do Legionowa – miasta oddalonego od Warszawy o 25 kilometrów. We wtorek (28 października), podczas konferencji prasowej, ujawnił szczegóły spotkania z belframi. W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że szczególnie jednej kwestii poświęcił dużo uwagi – godzinom ponadwymiarowym.

– Mimo korzystnych zmian w ustawie, jedna kwestia okazała się bardzo dotkliwa dla nauczycieli – wskazał.

Szef rządu chce zwrócić się do klubów parlamentarnych i porozmawiać z ich liderami o kwestii ponadwymiarowych godzin. – Chcę powiedzieć, że zwrócimy się do klubu poselskiego, a może nawet do klubów poselskich koalicji, aby w trybie sejmowym, co bardzo przyspieszy całą procedurę. (...) Chodzi mi o maksymalne przyspieszenie tej procedury, aby przygotować nowe przepisy, zgodnie z którymi nauczyciele w Polsce będą otrzymywać wynagrodzenie za gotowość do pracy, kiedy znajdują się w szkole – tłumaczył, cytat za portalem Interia.

Premier Donald Tusk o sprawie nauczycieli: Racja jest po ich stronie

Premier nie będzie sugerował stworzenia specjalnego katalogu sytuacji, które otwierałyby drogę do wypłacenia nauczycielom dodatkowych środków. - Nauczyciele dobrze wiedzą, że kiedy są w szkole, w każdej chwili mogą być też potrzebni. W różnych sytuacjach mogą się znaleźć i nie jest do opisania w dokumencie szczegółowo, jak ma wyglądać ta gotowość, więc musimy też zaufać – podkreślił.

Tusk zaznaczył, że „szkoła to życie, a nie przepisy”. Dlatego też wyraził nadzieje, że wszyscy parlamentarzyści, a nie tylko osoby związane z resortem Barbary Nowackiej (ministerstwem edukacji narodowej – MEN), przyłożą „maksimum dobrej woli, energii, żeby jak najszybciej tę kwestię naprawić”. Dał ponadto słowo nauczycielom i powiedział im, że „racja jest po ich stronie”. – Tak że bardzo będę zobowiązany, jeśli wszyscy szybko do tej naprawy przystąpimy – przyznał.

