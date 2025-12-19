Zmiana przed Pałacem Prezydenckim. Ten szczegół przyciąga uwagę

Karol Nawrocki postanowił wprowadzić zmianę w Pałacu Prezydenckim. Przed budynkiem na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie pojawiła się nowa bożonarodzeniowa dekoracja w postaci szopki.

„Polska wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej i jest w niej głęboko zakorzeniona. Wiara zawsze dawała Polakom siłę i nadzieję. To także nasza tradycja oraz znak, że rodzina i wspólnota są fundamentem państwa” – komentował Zbigniew Bogucki, współpracownik głowy państwa.

Szopka przed Pałacem Prezydenckim zaskoczyła internautów

Szopka, która stanęła przed Pałacem Prezydenckim, to prezent od miasta Zakopane oraz marszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki.

– Rzeźbione w lipowych pniach postacie w szopce pochodzą z gminy Poronin i wykonali je tamtejsi artyści-rzeźbiarze. Wieziemy też choinki z Doliny Chochołowskiej, które podarowała Wspólnota Leśna Ośmiu Wsi w Witowie. Wzięliśmy też spod Tatr kilka worków pachnącego siana, które trafi do szopki – opisywał Jan Piczura, radny sejmiku województwa małopolskiego.

Drewniana stajenka jest bogato udekorowana świątecznymi girlandami i lampkami. W jej wnętrzu znajdują się rzeźbione postacie świętej rodziny. Obok znajduje się także kilka choinek oraz wyrzeźbione zwierzęta – pies i osiołek.

Gdy zdjęcia stajenki obiegły sieć, internauci dostrzegli zaskakujący szczegół. Na samym froncie szopki pojawił się herb województwa małopolskiego.

Nawrocki upamiętnił rodzinę Ulmów

Nie jest to jedyna szkopka w Pałacu Prezydenckim. W budynku pojawiła się także stajenka z Podkarpacia autorstwa Jana Szajera. Konstrukcja została wykonana z drewna i słomy. W środku znajdują się Józef, Maryja i mały Jezus a obok ustawiono Wiktorię i Józefa Ulmów wraz z dziećmi. Instalacja będzie dostępna dla gości Pałacu Prezydenckiego do 6 stycznia 2026 roku.

Czytaj też:

Tusk spotkał się z Zełenskim. „Była 3 nad ranem...”Czytaj też:

Zaskoczenie na konferencji Tuska. Premierowi puściły nerwy