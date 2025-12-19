Zapadła ważna decyzja dla Ukrainy. „W trybie pilnym”

Przewodniczący Rady Europejskiej - António Costa – poinformował w nocy z czwartku na piątek (z 18 na 19 grudnia) o zawarciu umowy. „Zatwierdziliśmy decyzję o udzieleniu Ukrainie wsparcia w wysokości 90 mld euro na lata 2026–2027. Zobowiązaliśmy się i dotrzymaliśmy słowa” – wskazał.

Wojna w Ukrainie. Kijów otrzyma pożyczkę w wys. 90 mld EUR

Decyzja zapadła na szczycie w Brukseli. Pieniądze na pożyczkę pochodzić będą z długu gwarantowanego unijnym budżetem. Część unijnego środowiska chciała, by została ona sfinansowana z rosyjskich aktywów, które zamrożone zostały w Belgii. Kraje takie jak Węgry, Słowacja czy Czechy nie wyraziły na to jednak zgody.

Szef Rady Europejskiej wskazał, że wsparcie zostanie udzielone Kijowowi „w trybie pilnym”. – Pozwoli to na zaspokojenie pilnych potrzeb finansowych Ukrainy, a ta spłaci tę pożyczkę dopiero po tym, jak Rosja wypłaci reparacje w formie aktywów na jej spłatę – tłumaczył.

Pożyczka „zapewni Ukrainie niezbędne środki do obrony”

Costa powiedział też, że Komisja Europejska została upoważniona do kontynuowania prac nad pożyczką reparacyjną na podstawie unieruchomionych rosyjskich aktywach. – Dzisiejsze decyzje zapewnią Ukrainie niezbędne środki do obrony i wsparcia narodu ukraińskiego – podkreślił.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen – ujawniła, że decyzja o zabezpieczeniu pożyczki budżetem otrzymała jednomyślne poparcie. Dług na jej sfinansowanie wezmą na siebie 24 państwa członkowskie – wyłączając Czechy, Słowację czy Węgry. Costa podkreślał, że to bardzo ważna chwila. - Zrobiliśmy to, co obiecaliśmy. To się liczy przede wszystkim – mówił.

Jeśli chodzi o wykorzystanie aktywów Moskwy, prace w tej materii są w toku.

