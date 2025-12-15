Kolejne rozmowy o planie pokojowym. Ukraina i USA w Berlinie

W Berlinie odbyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Negocjacje dotyczyły m.in. wzorowane na artykule 5. NATO gwarancje bezpieczeństwa. Oszacowano, że ok. 90 proc. problemów zostało rozwiązanych. Dalsze rozmowy dotyczyć mają statusu terytoriów Ukrainy oraz Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Rozmowy w Berlinie. Negocjacje USA-Ukraina

Na konferencji prasowej przedstawiciele strony amerykańskiego przekazali, że rozmowy przyniosły znaczący postęp. Ich zdaniem gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy zostały „w zasadzie uzgodnione na szczeblu roboczym”. Agencja Reuters zacytowała jednego z członków amerykańskiej delegacji.

– Mamy bardzo, bardzo mocny, bezpieczny pakiet gwarancji bezpieczeństwa. Wierzymy, że Rosjanie w ostatecznym porozumieniu zaakceptują wszystkie te rzeczy, które umożliwią silną i niepodległą Ukrainę – powiedział.

– Te gwarancje są na stole teraz, jeśli uda się osiągnąć pozytywne porozumienie – dodał, podkreślając, że oferta „nie będzie na stole wiecznie”.

„Bardzo, bardzo mocny pakiet”. Administracja Trumpa o gwarancjach bezpieczeństwa

Amerykańscy przedstawiciele przekazali, że Ukraińcy są zadowoleni z zaproponowanych gwarancji bezpieczeństwa.

– To bardzo, bardzo mocny pakiet. Myślę, że Rosjanie, miejmy nadzieję, przyjrzą się temu i powiedzą sobie: w porządku, bo nie mamy zamiaru naruszać – rozwinął drugi Amerykanin.

W rozmowach według amerykańskich źródeł uczestniczył m.in. gen. Alexus Grynkewich, dowódca sił USA w Europie. Podczas rozmów komunikowano się też z doradcami ds. bezpieczeństwa i przedstawicielami z około 10 państwa. Wśród nich znalazła się Polska.

Zapowiedziano dalsze rozmowy, w tym na poziomie grup roboczych. Do ustalenia pozostał m.in. status elektrowni oraz terytoriów Ukrainy.

Czytaj też:

Nawrocki w rękach rosyjskiej propagandy. Te słowa wykorzystano w MoskwieCzytaj też:

Nawrocki bez litości dla Tuska. Zarzucił mu jedną rzecz