Nawrocki bez litości dla Tuska. Zarzucił mu jedną rzecz

Karol Nawrocki nie szczędził gorzkich słów pod adresem Donalda Tuska. W rozmowie z WP prezydent nawiązał do jednego z ostatnich wpisów szefa rządu w mediach społecznościowych.

Nawrocki: Tusk się ośmieszył

„Stadionowi bandyci znów aktywni. W Gdyni pobili ciężko dwunastolatka, koło Białegostoku zaatakowali młotkami i ostrymi przedmiotami hiszpańskich kibiców. Rozzuchwaleni jak nigdy. Policja już wyłapała część sprawców. Na szczęście tutaj prezydent nie ma prawa weta” – komentował premier.

Według Karola Nawrockiego „Donald Tusk tylko się w ten sposób ośmieszył”. – Mówimy o premierze, który pisał w swoich wspomnieniach, że był wielkim kibicem. Choć nie wiem, czy kibice tego klubu są szczęśliwi, że mają takiego kibica wśród nich, ale to już inny temat. Ten sam premier, który opowiadał o bieganiu ze szlauchem, próbuje dziś przekonywać, że prezydent ponosi odpowiedzialność za takie zdarzenia? – dopytywał.

W dalszej części rozmowy prezydent dodał, że „gdyby nosił w sobie tego typu urazy, nie mógłby funkcjonować jako prezydent Polski”. – Nie traktuję tego osobiście, nie oceniam też premiera Donalda Tuska jako człowieka. Jest mi to obojętne, jaki jest prywatnie, czy biegał z tym szlauchem czy nie. Oceniam go wyłącznie jako premiera Polski. I uznaję go za najgorszego – zaznaczył.

Nawrocki z poważnymi zarzutami pod adresem Tuska

Krytyka Donalda Tuska pojawiła się także w związku z negocjacjami dotyczącymi przyszłości Ukrainy. W ostatnich czasie przy stołach negocjacyjnych brakuje przedstawicieli Polski. W ocenie Karola Nawrockiego jest to wyłącznie wina premiera, ponieważ to on reprezentuje nasz kraj w tzw. koalicji chętnych.

– W tym formacie nie jest szanowanym graczem. To nie jest dobra informacja ani dla mnie jako dla prezydenta Polski, ani – co ważniejsze – dla Polaków – stwierdził Karol Nawrocki. – Mam wrażenie, że podziw dla Donalda Tuska i sympatia jego dotychczasowych kolegów zniknęły. Po prostu ten czar prysł – dodał.

