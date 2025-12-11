Hiszpańscy kibice zaatakowani na S8. W ruch poszły młotki i pałki

W czwartek o godzinie 18:45 Jagiellonia Białystok gra mecz z Rayo Vallecano w ramach Ligi Konferencji UEFA. Niestety, na spotkanie padł cień bandyckiego ataku na kibiców drużyny gości.

Brutalna napaść na hiszpańskich kibiców. Jechali na mecz do Białegostoku

Jak donosi RMF FM, na trasie S8 między Warszawą a Białystokiem doszło do zatrzymania autokaru hiszpańskich kibiców. W nocy dwa samochody osobowe zablokowały trasę, po czym do pojazdu wiozącego Hiszpanów weszli zamaskowani napastnicy z młotkami i pałkami teleskopowymi.

W wyniku ataku rannych zostało 10 osób, z czego 9 to Hiszpanie, a 1 Polak. Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia, policja dotarła jedynie do porzuconego przez nich samochodu. Wewnątrz znaleziono szaliki i maskotki w barwach Jagiellonii. W pojeździe znajdowały się też nożyce, których użyto do wycięcia otworu w siatce, blokującej dostęp do trasy S8.

Mecz Jagiellonii z Rayo Vallecano będzie miał spore znaczenie w kontekście ewentualnego awansu do kolejnej fazy Ligi Konferencji. Obie drużyny mają wystarczająco dużo punktów, by poważnie myśleć o następnym etapie rozgrywek.

Madryt. Starcia kiboli Lecha i Rayo Vallecano

Polscy pseudokibice ścierali się już z Hiszpanami przy okazji meczu Lecha Poznań w Madrycie. Na początku listopada doszło do szeroko opisywanych starć, a hiszpański tabloid „AS” przekonywał wówczas, że to Polacy wywołali pierwsze incydenty w dzielnicy Vallecas. Do sieci trafiły liczne nagrania z zamieszek, na podstawie których trudno jednak wyciągać jakiekolwiek wnioski.

„Walki kiboli w Madrycie! W Vallecas doszło do starcia chuliganów Rayo Vallecano i Lecha Poznań. Przynajmniej jedna osoba trafiła do szpitala. Mamy nagrania z miejsca zdarzenia, uzbrojeni funkcjonariusze gonili Hiszpanów po tutejszych osiedlach” – informował na platformie X Szymon Janczyk z portalu Weszło.

Jeden z portali opisujących chuligańskie porachunki twierdził, że w walkach w stolicy Hiszpanii brało udział około 360 pseudokibiców.

