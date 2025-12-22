Rośnie ryzyko polexitu. Nowy sondaż to sygnał ostrzegawczy

W najnowszym sondażu postawiono przed Polakami kwestię przyszłości naszego kraju we Wspólnocie. „Czy Pana/i zdaniem Polska powinna w najbliższym czasie rozpocząć procedurę wyjścia z Unii Europejskiej?” – pytano.

Sondaż. Co czwarty Polak chce polexitu

Dominowała odpowiedź „zdecydowanie nie”, którą wybrało aż 48,6 proc. ankietowanych. „Raczej nie” wskazało 17,1 proc. Znalazło się jednak sporo zwolenników tzw. polexitu. „raczej tak” wybrało 13,1 proc. badanych, a „zdecydowanie ta” 11,6 proc. Opcję „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 9,6 proc. ankietowanych.

– Jeszcze kilkanaście lat temu wyjście Polski z Unii Europejskiej było polityczną fantastyką – oceniał w rozmowie z Wirtualną Polską prezes IBRiS Marcin Duma. Przypominał, że w referendum akcesyjnym z 2003 roku ponad 77 proc. głosujących opowiedziało się za wejściem do UE. W kolejnych latach poparcie dla naszego członkostwa było na poziomie od 80 do 90 proc.

– Polska znalazła się w punkcie, w którym Unia Europejska nie jest już bezdyskusyjnym horyzontem cywilizacyjnym. Dwie trzecie społeczeństwa wciąż mówi „nie” wyjściu, ale jedna czwarta mówi „tak”, a niemal 10 proc. nie ma zdania. To zasadnicza zmiana w porównaniu z dekadą temu – oceniał Duma.

– Pytanie o przyszłość relacji z UE przestało dotyczyć wyłącznie politycznych elit, stało się sporem o to, czym jest polska nowoczesność i kto ma prawo ją definiować. I właśnie dlatego liczby te są czymś więcej niż tylko sondażem. Są sygnałem głębokiej zmiany społecznej, która dopiero zaczyna się ujawniać – mówił.

Sondaż. Polska prawica coraz bardziej antyunijna?

IBRiS pokazał też, kto najbardziej chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej. To wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji: odpowiednio 47 proc. pierwszej partii i 41 proc. drugiej. U wyborców KO, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi mamy z kolei 83, 88 i 83 proc. głosów przeciwnych wyjściu z UE.

Zaznaczono jednak, że przynależność partyjna w tym wypadku oceniana była na podstawie wyborów parlamentarnych z 2023 roku. Część wyborców PiS i Konfederacji mogło więc z czasem przejść do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Trudno więc ocenić, które prawicowe partie obecnie gromadzą antyunijny elektorat.

– Prawdziwa zmiana dokonała się na prawicy, gdzie aż 46 proc. respondentów popiera wyjście z UE, a społeczeństwo dzieli się niemal po równo. To właśnie tutaj Polexit przestał być polityczną egzotyką i stał się elementem tożsamości – komentował prezes IBRiS.

Jak zwracał uwagę, „kluczowym zagrożeniem jest dziś gigantyczna dezinformacja zewnętrzna”. – Dezinformacja inspirowana przez Rosję, której celem jest wzmacnianie postaw antyunijnych – podkreślał. – Jeśli z tym połączymy różne czynniki, sytuacja może szybko wymknąć się spod kontroli. Widzieliśmy to przy Brexicie – ostrzegał.

