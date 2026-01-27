Starcie prawicowych polityków w programie na żywo. „Byku, byłeś doradcą Andrzeja Dudy”

Polska znalazła się w centrum głośnego sporu prawnego z jednym z największych koncernów farmaceutycznych na świecie. Pfizer zdecydował się wnieść pozew przeciwko naszemu krajowi przed sądem w Brukseli, domagając się zapłaty za partie szczepionek przeciw COVID-19, których Polska ostatecznie nie odebrała. Firma szacuje swoje roszczenia na około 6 mld zł.

O tę sprawę spierali się w telewizyjnym studio dwaj politycy, którzy swego czasu należeli do tej samej partii. Mowa o Łukaszu Rzepeckim, który obecnie należy do Konfederacji oraz Januszu Cieszyńskim, pośle PiS. – Polska sądzi się z Pfizerem o 6 miliardów złotych właśnie przez politykę między innymi Mateusza Morawieckiego i Adama Niedzielskiego. Do tego doprowadzili rządzący zarówno Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i Prawa i Sprawiedliwości – atakował byłego kolegę Rzepecki.

– Byku, byłeś doradcą Andrzeja Dudy. Co ty mówisz, że ty nie wiesz, o co chodzi? – odpowiadał Cieszyński. – Jaki to ma związek z Pfizerem i z tym że sądzicie się na 6 miliardów złotych? – pytał Rzepecki. – Przyłożyłeś się do nadmiaru zakupu szczepionek na 6 miliardów złotych, a teraz przekręcasz kota ogonem – dodawał przedstawiciel Konfederacji.

– Zachęcam do tego, żebyś tutaj nam pokazał te swoje rady dla prezydenta, żeby wtedy temu przeciwdziałał – odpowiadał mu Cieszyński. Na pytanie, „czy prezydent źle rządził”, polityk PiS odparł – „na miarę swoich doradców”. – Chociaż sam pan prezydent był świetnym prezydentem – poprawił się Cieszyński, chwaląc Andrzeja Dudę.

Spór o szczepionki nie jest jedynym echem pandemicznych decyzji podejmowanych w pośpiechu i pod dużą presją. Kontrowersje budziły m.in. koszty ich magazynowania czy przypadki przekazywania nadwyżek innym państwom, co – jak przypomniał portal rynekzdrowia.pl – również generowało dodatkowe wydatki logistyczne. Teraz jednak to właśnie rozliczenia z amerykańskim producentem stają się jednym z największych wyzwań finansowych związanych z pandemicznymi kontraktami.

