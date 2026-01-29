Pierwsze przecieki po spotkaniu z Karolem Nawrockim. „Sytuacja jest bardzo groźna”

Karol Nawrocki zaprosił na 29 stycznia do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Lewica podjęły decyzję, że nie wezmą udziału w spotkaniach.

Konfederacja na spotkaniu z Nawrockim. Takie tematy zostały poruszone

Grzegorz Płaczek, który reprezentował Konfederację, ujawnił, jakie tematy pojawiły się na agendzie. – Za nami bardzo potrzebne i merytoryczne spotkanie, niestety bardzo krótkie, bo trwające tylko godzinę. Klub Konfederacji przygotował co najmniej kilkanaście ważnych punktów dla nas, dla Polski. Rozmawialiśmy na tematy ważne z punktu widzenia naszego programu, ale również z punktu widzenia interesu naszego kraju – rozpoczął poseł.

– Rozmawialiśmy m.in. o przyszłości polskich przedsiębiorstw, o coraz wyższych rachunkach za prąd, o pomyśle prezydenta i ustawie obniżającej wysokość rachunków za energię elektryczną. Rozmawialiśmy o edukacji zdrowotnej, która najprawdopodobniej – jeśli cud się nie zdarzy – wejdzie jako przedmiot obowiązkowy do polskich szkół – kontynuował polityk.

Tajne tematy rozmów. „Pozostaną między mną a prezydentem”

W dalszej części konferencji Grzegorz Płaczek poinformował, że wśród poruszonych tematów była też kwestia dotycząca ukraińskiej blokady eksportu złomu z tego kraju do Unii Europejskiej. – Sytuacja jest bardzo poważna, bardzo groźna i zastanawialiśmy się, jakie możemy znaleźć rozwiązanie – zaznaczył poseł. Jak dodał, rozmowa z prezydentem dotyczyła także kalendarza szczepień obowiązkowych i edukacji domowej, a także Rady Pokoju.

– Rozmawialiśmy także o kilku rzeczach, które pozostaną między mną a prezydentem. Bardzo cieszę się, że do takiego spotkania doszło i zachęcam wszystkie kluby do tego, aby brały w nich udział – zaapelował Grzegorz Płaczek.

