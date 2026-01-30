Jak Karol Nawrocki wypada na tle Andrzeja Dudy? Polacy zabrali głos w sondażu

Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” zapytał Polaków, czy Karol Nawrocki jako prezydent lepiej wykonuje obowiązki od Andrzeja Dudy. 36 proc. ankietowanych oceniło, że nie widzi różnicy na korzyść jednego lub drugiego polityka. 31 proc. respondentów wyżej ceni obecną głowę państwa, a 22 proc. uczestników sondażu byłego prezydenta. 11 proc. osób wybrało opcję „Nie wiem/nie mam zdania”. Badanie wykonano od 26 do 27 stycznia na próbie 1 010 dorosłych Polaków.

Dr Sergiusz Trzeciak wyjaśnił, że Nawrocki „wypada lepiej głównie dlatego, że ma poparcie nie tylko PiS, ale również Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna”. – Część ankietowanych postrzega prezydenta Nawrockiego za bardziej niezależnego i bardziej sprawczego, co jak myślę, może się podobać. Niemniej trudno porównywać prezydenta po 10-letniej kadencji z prezydentem, który został zaprzysiężony kilka miesięcy temu – tłumaczył ekspert ds. marketingu politycznego.

Sześć miesięcy od zaprzysiężenia Nawrockiego, a 10 lat prezydentury Dudy

To kolejny sondaż, który pojawił się w związku z zaprzysiężeniem Nawrockiego na funkcję głowy państwa, co miało miejsce pół roku temu. Ankieterzy SW Research zapytali jednak Polaków dla Onetu czy Nawrocki spełnia ich oczekiwania jako prezydenta. Twierdząco na tak postawione pytanie odpowiedziało 41,8 proc. badanych, a przeciwne zdanie w tej kwestii miało 41,4 proc. ankietowanych. Opcję „trudno powiedzieć” wybrało 16,8 proc. respondentów.

Według „Rzeczpospolitej” Nawrocki „chce prowadzić prezydenturę w kontrze do warszawskich mediów i tematów dnia”. Głowa państwa weta ma podejmować wtedy, gdy „uzna to za politycznie opłacalne”. Nawrocki w przeciwieństwie do Dudy wciąż ma dobre relacje z Jarosławem Kaczyńskim.

