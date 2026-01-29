Karol Nawrocki spełnia oczekiwania Polaków? Sondaż na półrocze daje odpowiedź

Początek lutego wyznaczy pół roku od momentu, w którym Karol Nawrocki został zaprzysiężony na funkcję prezydenta Polski. Ankieterzy SW Research zadali więc Polakom związane z tym pytanie: „Czy Karol Nawrocki spełnia Pani/Pana oczekiwania jako prezydent Polski?”.

Sondaż. Czy Karol Nawrocki spełnia oczekiwania?

Zdania są mocno podzielone. Twierdząco odpowiedziało 41,8 proc. badanych, podczas gdy przecząco 41,4 proc. Opcję „trudno powiedzieć” wybrało 16,8 proc. osób. Szczegółowe przejrzenie odpowiedzi pokazuje, że kobiety oceniają Nawrockiego gorzej. 40,7 proc. z nich stwierdziło, że Karol Nawrocki nie spełnia ich oczekiwań. 38,4 proc. kobiet było przeciwnego zdania, a 20,9 proc. stwierdziło, że nie może zdecydować się na żadną z tych dwóch opcji.

Wśród mężczyzn 45,4 proc. odpowiedziało pozytywnie na pytanie zadane w sondażu. 42,3 proc. uznało z kolei, że Karol Nawrocki nie spełnia ich oczekiwań jako prezydent. 12,4 proc. mężczyzn było niezdecydowanych. Jak rozkładały się oceny prezydenta w zależności od kategorii wiekowych?

W grupie najmłodszych Polaków, do 24. roku życia, aż 50,7 proc. osób było zadowolonych z prezydentury, a 26 proc. nie. Niezdecydowanych było 23,3 proc. W grupie 25-34 lata pozytywnie odpowiedziało 51,9 proc. osób, a negatywnie 29,9 proc. Opcję „trudno powiedzieć” wybrało 18,2 proc.

Sondaż. Najstarsi oceniają Nawrockiego najgorzej

43,9 proc. osób w wieku 35-49 lat stwierdziło, że Karol Nawrocki spełnia wymagania, które stawia się prezydentowi. Przeciwnego zdania było 36,4 proc., a niezdecydowanych było 19,7 proc. Najgorzej prezydenta oceniono w grupie wiekowej powyżej 50. roku życia. 51,8 proc. osób było niezadowolonych, a 35,2 proc. zadowolonych. 13 proc. nie miało zdania na ten temat.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 28 stycznia 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Czytaj też:

Polacy murem za atomem. Aspekt dotyczący lokalizacji może zaskoczyćCzytaj też:

Kolejny dzień, nowe złe wieści dla Ziobry. Wymowny sondaż i decyzja marszałka Sejmu