Mentzen porównał wojsko Polski i Ukrainy. „Niech wykażą, że robią coś sensownego”

Sławomir Mentzen po krytyce zarówno europejskiego SAFE, jak i „polskiego SAFE 0 proc”. został zapytany o to, jaka jest propozycja Konfederacji. Polityk zaproponował w Polsat News, aby „przeprowadzić próbną mobilizację chociaż jednej brygady”. Mentzen przekonywał, że gdyby to się wydarzało, to doszłoby do „katastrofy i chaosu, ponieważ nie ćwiczyliśmy tego od kilkudziesięciu lat”. Lider Konfederacji przekonywał, że „problemów jest więcej”.

– Moja teza jest taka, że w tym momencie wydajemy już naprawdę astronomiczne pieniądze na wojsko. Jeżeli wojsko chce jeszcze więcej pieniędzy, to niech wykaże, że robi z tymi pieniędzmi coś sensownego. Wydajemy fortunę, tylko 200 miliardów w tym roku, poza SAFE 200 miliardów, a efekty są marne. Ile Ukraina wydała na prowadzenie wojny w roku 2025? 200 miliardów złotych. Utrzymali za to milionową armię, która przez cały rok nawalała się z Rosjanami – mówił Mentzen.

Sławomir Mentzen o ukraińskich wydatkach na armię. Krytyczne słowa pod adresem Polski

Polityk wyliczał, że Ukraińcy „wyprodukowali 4,5 miliona dronów i 2,5 miliona amunicji artyleryjskiej”. Mentzen ocenił, że Polska za te pieniądze „kupuje sprzęt, który będzie za kilka lat, którego serwisowanie będzie za granicą, podobnie jak części”. – Wydajemy setki miliardów złotych, nie budując swojego własnego przemysłu zbrojeniowego – stwierdził lider Konfederacji.

Mentzen w kolejnym porównaniu wskazał, że „Ukraina w 2022 r. produkowała tyle dronów i amunicji artyleryjskiej co Polska, czyli prawie nic i w cztery lata była w stanie zwiększyć” swoje możliwości produkcyjne, w przeciwieństwie do naszego kraju. – Gdzie są te pieniądze. Na co one idą, że nie budujemy realnych zdolności – zastanawiał się polityk. Według Mentzena wojskowi mówią co innego, bo „ten system nie działa”.

Sławomir Mentzen uderzył w generała. „Nie ma kompetencji na starszego szeregowego”

Lider Konfederacji zaznaczył, że ma „olbrzymie zarzuty do polityków zajmujących się wojskiem i najwyższych dowódców”. – Jeżeli słucham gen. Kukuły, który mówi, że dla niego ekonomia wojny nie ma żadnego znaczenia i on będzie strzelał 100 razy droższymi rakietami, bo przecież on strzelał takimi za 100 milionów dolarów do latawców, jeżeli tylko obroni to życie jednego Polaka, to ten człowiek nie ma zielonego pojęcia, jak się wydatkami i nie ma kompetencji na starszego szeregowego – zakończył.

