Borys Budka: Morawiecki poszedł w odstawkę. „Maślarze” żartują w PE, byśmy wzięli „harcerzy” do siebie

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Dlaczego pana zdaniem prezydent zwleka z decyzją w sprawie ustawy o SAFE i dotąd jej nie ogłosił, choć mógł to zrobić po wtorkowym spotkaniu z premierem i generałami.

Borys Budka: Obawiam się, że prezydent zawetuje tę ustawę. Ten „teatrzyk” czy raczej marne przedstawienie pokazuje, że dla Karola Nawrockiego nie liczy się interes państwa, lecz interes polityczny jego obozu i chęć zaszkodzenia rządowi. Z zapowiadanego programu „SAFE 0 proc”. dowiedzieliśmy się tylko tyle, że to propozycja „0 zł” dla polskiego przemysłu. Tam nie ma żadnych realnych, dodatkowych pieniędzy.

Wręcz przeciwnie. Prezydent twierdzi, że to dobra, polska alternatywa dla unijnej pożyczki.

Prezydent Nawrocki udowadnia, że nie wypisał się z drużyny PiS-u i działa na zamówienie Jarosława Kaczyńskiego. Jak wiemy, jedynym celem Kaczyńskiego jest niszczenie legalnego rządu i powrót do władzy. Eksperci i wojskowi są zszokowani tym, że po raz pierwszy w historii prezydent RP działa w tak otwarty sposób przeciwko interesom własnego kraju. Do tej pory istniał niepisany konsensus w sprawach bezpieczeństwa. Niestety Karol Nawrocki nawet to potrafił zniszczyć.

Jarosław Kaczyński uważa, że „SAFE 0 proc”. nie wiąże się z ryzykiem inflacji, co stoi w sprzeczności z opiniami wielu ekonomistów. Z kolei Adam Glapiński chwali się zapasami złota i zyskami NBP, choć wcześniej słyszeliśmy o długach banku centralnego. Jak pan to interpretuje?

Przede wszystkim Jarosław Kaczyński i Adam Glapiński są odpowiedzialni za rekordową po 1990 r. inflację, która w szczytowych momentach dochodziła do 20 proc. Kaczyński, nie mając pojęcia o podstawach ekonomii, po prostu plecie bzdury. Po drugie, NBP nie ma żadnego zysku, co potwierdzają oficjalne sprawozdania. Wręcz przeciwnie, strata za 2025 r. wyniesie ponad 30 miliardów złotych.

Propozycja prezydencka to jedna wielka ściema. Prezydent chce zaszkodzić rządowi i teraz jego ludzie dorabiają ideologię, jak to uzasadnić. To skrajnie nieodpowiedzialne. Na dziś nie ma alternatywy dla europejskiego projektu SAFE.